Son Dakika Haberleri: BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puanda başladı.

BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.12 düşüşle 106 bin 789 tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.69 artışla 149 bin 150 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.32 ve yüzde 12.16 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7377 lira ve en yüksek 5.7515 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3604 lira ve en yüksek 6.3718 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4610 lira ve en yüksek 7.4756 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Robin Hood, bu kez Osmaniye'de ortaya çıktı
Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye İmamoğlu'ndan deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.74 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]