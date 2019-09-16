Bist100 güne yüzde 0.50 ekside başladı, dolar 5.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 düşüşle 102 bin 551 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı gününü günlük yüzde 0.61 artışla 103 bin 71 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.89 düşüşle 146 bin 805 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.00 ve yüzde 15.33 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7034 lira ve en yüksek 5.7427 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3156 lira ve en yüksek 6.3607 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1297 lira ve en yüksek 7.1683 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Petrol şoku sonrası ilk tepkiler" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının zayıf ekonomik verilere rağmen güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftaya dünyanın en büyük ham petrol işleme tesisi Suudi Arabistan Abqaiq'e saldırı haberi ile başlıyoruz. Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamada günlük 5.7 milyon varillik üretimin (küresel arzın yüzde 5.0'i) durdurulduğu bildirildi.

"Saldırı sonrası ilk fiyatlamalar Brent petrolün yüzde 10'un üzerinde kayıpla 66 dolara yükseldiğini gösteriyor. Sabah ilk işlemlerde ABD vadelilerinde yüzde 0.5, Hindistan gibi petrol ithalatı yüksek ülke borsalarında yüzde 0.3 kayıp görülüyor.

"Saldırı sonrası, Türk lirası yüzde 0.6 kayıp ile haftaya başladı. Borsa İstanbul'un yüzde 0.6 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması durumunda Tüpraş'ın olumlu, THY, Pegasus ve Petkim'in olumsuz etkilenmesini bekliyoruz.

"Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artış enerji faturamızı yaklaşık 4 milyar dolar arttırıyor. Hesaplamalarımız tüketimin kısılması nedeniyle bu artışın yaklaşık yarısının cari açığa yansıyacağını gösteriyor. Ekonomide devam eden dengelenme ve cari dengedeki son durum dikkate alındığında petrol fiyatlarında ilave bir artışın olmadığı bir senaryoda mevcut durumun cari açık üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

"Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artış enflasyonda yaklaşık 0.3 puan artışa neden oluyor. Ancak eşel mobil Sistemi nedeniyle nihai akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artışın etkisi enflasyondan çok bütçede kendini gösterecek."