BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.81 düşüşle 111 bin 10 puanda başladı.

BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.81 düşüşle 111 bin 10 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 2.03 artışla 110 bin 114 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 1.2 artışla 155 bin 637 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.97 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.7922 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.4332 lira ve en yüksek 6.4845 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6086 lira ve en yüksek 7.8256 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza
Bisiklet Yolları Yönetmeliği: Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yolları zorunlu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi
16:38 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:29 Pegasus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika Ekonomi
16:27 Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve - Son Dakika Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Son Dakika Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 güne yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 5.77 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]