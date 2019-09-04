Bist100 güne yüzde 0.84 artışla başladı, dolar 5.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.84 artışla 99 bin 656 puanda başladı. Endeks Salı günlük yüzde 0.49 artışla 98 bin 826 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.09 artışla 141 bin 526 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.49 ve yüzde 16 düzeyindeler.

Atlanta Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisi için 3'ncü çeyrek GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Atlanta Fed, 30 Ağustos'ta yüzde 2.0 olarak açıkladığı 3'ncü çeyrek büyüme tahminini, Salı günü açıklanan imalat aktivitesi ve inşaat harcamaları verilerinin beklentilerden zayıf gelmesi sonrasında yüzde 1.7'ye indirdi.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6749 lira ve en yüksek 5.7349 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2389 lira ve en yüksek 6.2967 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8878 lira ve en yüksek 7.9467 lirayı gördükten sonra 7.90 – 7.91 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Faiz indirim adımı büyüyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Ticaret savaşının ABD büyümesini vurduğunu gösteren zayıf ISM verisi sonrası hisse senedi piyasaları ve dolarda sert satışlar ile dünü kapattık. Fed'in güvercin üyesi Bullard'ın 50 baz puan faiz indirimi sinyali sonrası ABD vadelilerinde kısmi toparlanma görülüyor. Dolardaki gerileme devam ediyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Enflasyon cephesindeki pozitif sürpriz Merkez Bankası'nın faiz indirimini destekleyerek Türkiye varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisini destekliyor. MSCI Türkiye yüzde 3.6 yükselişle Eylül ayına en hızlı başlayan borsa endeksi.

"Beklentilerden 50 baz puan aşağıda gelen Ağustos ayı verisi sonrasında sene sonu için yüzde 14 olan enflasyon beklentimizde aşağı yönlü riskler artıyor. Enflasyon verisi sonrası Türk lirasının yüzde 1.2 değer kazanması Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de 250 baz puan faz indireceği görüşümüzü destekliyor."