Bist100 güne yüzde 0.86 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.86 artışla 99 bin 836 puanda başladı. Endeks geçen haftayı günlük yüzde 1.29 kayıpla 98 bin 987 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.52 artışla 140 bin 870 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.64 ve yüzde 15.81 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7004 lira ve en yüksek 5.7162 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.2873 lira ve en yüksek 6.3062 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9959 lira ve en yüksek 7.0262 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Kötü veri, iyi haber…" başlıklı günlük piyasa bülteninde risk iştahının güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Powell'ın konuşmasını ABD ekonomisi durgunluğa girmeyecek ve Fed faiz indirmeye devam edecek olarak okuyan hisse senedi piyasaları yükselişini sürdürüyor. Zayıf Çin dış ticaret verisi piyasaların keyfini kaçırmaya yetmedi. ABD'ye ihracatın yüzde 16, toplam ithalatın yüzde 6.0 daraldığını gösteren veriler ABD – Çin ticaret savaşının ekonomi üzerindeki maliyetinin artmaya başladığını gösteriyor. Zayıf ekonomik verilerin Çin'i para ve maliye politikasını gevşetmeye zorlayacağını ve Ekim ayında ABD ile yapılan ticaret görüşmelerinde sonuç alınması ihtimalini artıracağına inanan piyasalar kötü veriyi iyi haber olarak görmeye devam ediyor. Eylül ayında gelişmekte olan piyasaları açık ara yenen "MSCI Türkiye Cuma günü yüzde 1.9 gerileyerek gelişmekte olan piyasalardan (yüzde 0.5) negatif ayrıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler en kısa zamanda tek haneye inecek açıklaması Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının önemini artırdı. İş Yatırım'ın beklentisi Eylül toplantısında 250 baz puan faiz indirimi çıkması; Ekim ve Aralık toplantılarında 2x100 baz puan indirim ile devam edilmesi. ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü açılışa işaret ediyor. Küresel risk iştahının güçlü seyretmeye devam etmesi durumunda kısa vadeli direnç seviyeleri olarak 99 bin 300 ve 100 bin 500 seviyeleri öne çıkıyor."