BIST100 yatay kapandı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 110 bin 414 ve 111 bin 615 puan arasında hareket ettikten sonra, 110 bin 939 puan ile yatay kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Dolar/lira 6.80'in üzerine iyice yerleşti" başlıklı değerlendirmesine göre, küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın liranın kayıplarını telafi etmekte belirgin şekilde zorlandığını görüyoruz:

"Kaldı ki teknik açıdan bakıldığında da sık sık dile getirdiğimiz gibi 6.80'in üzerinde riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor.

"Buna karşın önceki denemelerde aşılamayan 6.86'nın altında kalınıyor olmasının ise göreceli olarak rahatlık sağladığını söylemek mümkün.

"İçeride önemli bir gündem maddesi olmadığını düşünürsek küresel risk iştahının seyri kurun görünümünde belirleyici unsur olarak çalışmaya devam edecektir.

"Bu noktada ikinci dalga endişelerini aleyhte, merkez bankalarının likidite desteğinin sürmesini ise lehte unsurlar olarak görüyoruz."

Hazine, Salı günü düzenlediği, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6904 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1206 - 1.1294 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1227 düzeyindeydi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 173.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 895 milyon dolar azalarak 8.1 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 42.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde uzun vadeli kredilerde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı. Bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.1 milyar dolar azalışla 20.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 875 milyon dolar azalarak 2.8 milyar dolara indi.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 25 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredilerde, bankaların kredi borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5.0 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 24 milyon dolar azalışla 1.7 milyar dolara düştü.

Alacaklı bazında, bu dönemde uzun vadeli kredi borcu tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, 4.8 milyar dolar azalarak 120.8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcu bazında, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 919 milyon dolar azalarak 7.9 milyar dolara düştü.