BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

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