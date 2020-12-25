BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada - Son Dakika

BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada

25.12.2020 18:05
BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,426.03 puanda yatay tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,426.03 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.  TCMB Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını "kararlılıkla uygulayacaklarını" vurguladı. Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5292 lira ve en yüksek 7.5937 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,euro en düşük 9.1826 lira ve en yüksek 9.2581 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2084 lira ve en yüksek 10.3216 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21638 - 1.22032 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi. Türkiye genelinde reel kesimde güven, Aralık ayında, geçen aya göre 2.9 puan artarak 106.8 düzeyine yükseldi. TCMB İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre; gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı,genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı,gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık'ta aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 9.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7.8 ve inşaat sektöründe yüzde 7.2 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım'deki 77.5'ten, Aralık'ta yüzde 9.2 azalarak 70.4'e geriledi.


Borsa İstanbul, Enflasyon, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var "Bu kadarı da olmaz" dedirten hırsızlık! Su sayacını çalan hırsız, binayı terk etmeden önce yerleri sildi Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi         
18:04
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı         
17:29
Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma         
17:06
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen yine hakim karşısında! Rahat tavırları 'pes' dedirtti 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen yine hakim karşısında! Rahat tavırları 'pes' dedirtti         
14:54
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 18:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yatay kapandı, dolar 7.58 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei