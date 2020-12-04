BIST100 yatay kapandı, dolar 7.78 lirada

InvestAZ Yatırım'ın "Hareketli Hafta Sakin Bitiyor" başlıklı analizinde şöyle denildi:

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,337 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,330,87 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.30 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

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