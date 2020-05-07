BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.01 artışla 98 bin 579 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.01 artışla 98 bin 579 puanda başladı. Perşembe gününe BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30, BIS Mali Endeks yüzde 0.02 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 ekside başladı.

Covid-19 salgını etkisiyle artan satış baskısı lirada değer kaybını hızlandırdı ve dolar 7.25 lirayı görerek, Ağustos 2018'deki 7.24 liralık tarihi rekor düzeyi de aştı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 620/640 düzeyinde tutunurken, gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 8.71'e kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 12.43 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.1808 lira ve en yüksek 7.2500 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,

euro en düşük 7.7461 lira ve en yüksek 7.8370 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.8661 lira ve en yüksek 8.9929 lirayı gördükten sonra 8.97 – 8.98 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Beni anlamadılar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasaları Nisan sonunda gelen satış dalgası sonrası toparlanmakta zorlanıyor. "Ekonomideki kayıpların büyüklüğü ve kademeli açılma döneminde salgının geri gelebileceği endişesi piyasaları baskılıyor.

"Gelişmekte olan ülke varlıkları baskı altında kalmaya devam ediyor. Doların küresel olarak güçlenmesi ve ABD-Çin gerginliğinin yeniden tırmanacağı endişesi gelişmekte olan ülke paralarından başlayarak hisse ve tahvil piyasalarına yayılan satışlara yol açıyor.

"Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalara göre daha kötü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye Mayıs ayında yüzde 7.0, sene başından beri yüzde 32 dolar bazında kayıpla en çok değer kaybeden piyasalar arasında yer alıyor.

"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak küresel yatırımcılarla dijital buluşmasında salgını kontrol altına alan Türkiye'nin ekonomide normalleşme sürecini başlattığını ve yılın son çeyreğinde büyümenin başlayacağını vurguladı.

"Cari dengenin iyileştiği bir dönemde dış finansmanda hiç bir sorun görmediğini vurgulayan Albayrak Hazine'nin sadece 4.7 milyar dolar ödemesi olduğunu, banka ve şirketlerin ödemelerini yapmak için yeterli likiditeye sahip olduklarını net bir şekilde anlattı.

"Ancak siz nasıl söylerseniz söyleyin, söz dinleyenden alıyor anlamını. Türk lirası maalesef dünkü satış dalgasında Brezilya realinden sonra en çok değer kaybeden para birimiydi.

"İki para biriminin ortak özelliği 2019 Temmuz'undan beri düzenli faiz indirmesi.

Gelişmekte olan ülke borsalarındaki satışlara ve Türk lirasındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

"Dünkü sert satış sonrasında Türk lirasının seyri borsa için belirleyici olacak."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:01 Kaynak: DHA


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