TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde yeniden 10 milyar lira fonlama sağladı.

Geleneksel yöntemli ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu.

TCMB geleneksel yöntemli ihalelerde tutarı 17 Ağustos'tan beri 10 milyar lira olarak belirliyor. TCMB yalnızca geçen hafta Perşembe günü 5 milyar lira fonlama sağladı.TCMB geçen hafta geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde toplam 45 milyar lira fonlama sağladı. TCMB'nin, geleneksel yöntemle;Pazartesi günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,Salı günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,Çarşamba günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.Perşembe günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.

Cuma günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu.