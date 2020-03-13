BİST100 yüzde 0.02 artışla açıldı, dolar 6.31 lirada

Perşembe gününü 93 bin 640 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.02 artışla 93 bin 657 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.16 ve 11.30 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 6.2859 lira ve en yüksek 6.3215 lirayı gördükten sonra, 6.31- 6.32 lira aralığında,

euro en düşük 7.0403 lira ve en yüksek 7.0917 lirayı gördükten sonra, 7.07– 7.08 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8952 lira ve en yüksek 7.9665 lirayı gördükten sonra 7.94-7.95 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel piyasalarda tepki alımları, virüse karşı ciddi önlemler "başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalarda tepki alımları, virüse karşı ciddi önlemler Dün devre kesicilerle sık sık ara verilen işlemlerde ABD endeksleri 1987'den bu yana en sert günlük düşüşleri kaydettiler.

" FED'in seans içinde toplam 5 trilyon dolara yakın likidite sağlayacağını açıklaması satış fırsatı olarak değerlendirildi. Bu sabah itibarı ile Asya endeksleri günlük düşüşlerini kısmen telafi ederken, S&P vadelileri yüzde 3.0'a yakın primli işlem görüyor.

"Öte yandan, sabah gelen açıklama ile Türkiye 'de korona virüs vaka sayısı ikiye yükselirken, dün akşam virüsün yayılmasını engelleyebilecek önemli ve zamanlı tedbirler açıklandı.

"Virüsün daha önce yaygınlaştığı ülkelerdeki tecrübelere bakıldığında, bu tür önlemleri zamanında açıklayan ülkelerde yayılma hızının oldukça yavaşladığını görüyoruz.

"Küresel piyasaların oldukça hızlı bir şekilde resesyon fiyatlamasına geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankaları tarafından açıklanacak likidite önlemleri ve hükümetler tarafından atılacak mali destek adımları yakından izlenecek.

"Bugün BIST'de küresel piyasalardaki toparlanmaya paralel hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. Yukarı tepkide BIST 100 için ilk aşamada 95 bin sonrasında 97 bin 200 seviyeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

"200 milyon lira tutarında hisse geri alım programı açıklayan TAV Havalimanları endeksten olumlu ayrışabilir. Nakit durumu müsait olan diğer BIST şirketlerinden de benzer adımlar görebiliriz."