BIST100 yüzde 0.02 düşüşle başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.02 düşüşle başladı, dolar 7.49 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.02 düşüşle 1,089.39 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.02 düşüşle başladı, dolar 7.49 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.02 düşüşle 1,089.39 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Euro karşısında 1.20'ye kadar geriledikten sonra, gelen pozitif ekonomik verilerin de etkisiyle 1.17 düzeyine toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle erken saatlerde 7.4917 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyi test etti.

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Salı günü geleneksel yöntemle düzenlediği ve 38 milyar 395 milyon liralık teklifin geldiği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.71, 10.77 ve 10.81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.26, 11.32 ve 11.37 düzeyinde gerçekleşti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4760 lira ve en yüksek 7.4917 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,euro en düşük 8.7995 lira ve en yüksek 8.8277 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6921 lira ve en yüksek 9.7277 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17570 - 1.17840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17795 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Teknoloji satışı genele yayılıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değermendirme yapıldı: "Dünya borsaları teknoloji hisselerindeki satışların genele yayılmasıyla gerilemeye devam ediyor. "Nasdaq endeksi üç günde yüzde 10, S&P 500 yüzde 7.0 gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyelerine geldi. "Enerji, banka ve teknoloji hisseleri en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor."Önceki satış dönemlerinin tersine üçümcü günde tepki alışı gelmemesi 'daha büyük bir düzeltme' endişesini artırıyor."Emin liman yatırım araçları doların ve ABD tahvillerinin değer kazanması risk iştahının bozulduğuna işaret ediyor. "Veri akışında aşı geliştirilmesinde yasanan zorluklar dışında risk iştahının bozulmasını tetikleyecek bir gelişme görmüyoruz. "Altının yükselişe katılmaması riskten kaçma tespiti ile çelişiyor."Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki satış dalgasından daha fazla kaçamadı. Türk lirası real ve zar ile birlikte en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. "MSCI Türkiye üç günlük pozitif ayrışmadan sonra kaybedenler kulübüne geri döndü."ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa Istanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. "Endeks için destek seviyeleri olarak 1,080 ve 1,060, direnç olarak 1,100 öne çıkıyor."


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.02 düşüşle başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika Ekonomi

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