BIST100 yüzde 0.02 düşüşle başladı, dolar 7.49 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.02 düşüşle 1,089.39 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Euro karşısında 1.20'ye kadar geriledikten sonra, gelen pozitif ekonomik verilerin de etkisiyle 1.17 düzeyine toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle erken saatlerde 7.4917 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyi test etti.