Son Dakika Haberleri: BIST100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.69 lirada
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.69 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.69 lirada

6 saat önce

Güne 0.02 düşüşle 106 bin 802 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 315 puanı ve en yüksek 107 bin 307 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.02 yükselişle 106 bin 805 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.69 lirada, System.String[]

Güne 0.02 düşüşle 106 bin 802 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 315 puanı ve en yüksek 107 bin 307 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.02 yükselişle 106 bin 805 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 975 puanı ve en yüksek 151 bin 360 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.31 artışla 150 bin 944 puana çıktı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.06 artışla 12.39 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişim göstermeyerek 11.86 düzeyinde sabit kaldı.

dolar en düşük 5.6832 lira ve en yüksek 5.7103 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2991 lira ve en yüksek 6.3322 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3597 lira ve en yüksek 7.3932 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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