BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 6.98 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 6.98 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 6.98 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.03 artışla 99 bin 649 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 6.98 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.03 artışla 99 bin 649 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 artıda ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 eksideydi

Hazine Salı günü düzenlediği iki ihale ve 2 sukuk ihracı ile yaklaşık 20 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi ve Mayıs ayı iç borçlanması 48 milyar liranın üzerine çıktı. Hazine yine bu hafta içinde kurumsal yatırımcılara yönelik altın cinsi tahvil ve kira sertifikası ihraç edecek. Merkez Bankası'nın tahvil alımları da sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.18 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde düşüş sürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9779 lira ve en yüksek 6.9998 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

euro en düşük 7.5738 lira ve en yüksek 7.6015 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5660 lira ve en yüksek 8.5995 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel satışlar sertleşiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalarda ikinci dalga satışı sertleşiyor. Salgını kontrol altına alan Güney Kore ve Çin'de vaka sayısının artması, ABD ve Avrupa ekonomilerin açılma planlarının sorgulanmasına yol açarak piyasaları baskılıyor.

"Salgın uzmanı Fauci, erken açılmanın yaratacağı risklere karşı uyarırken, ABD, İngiltere, Rusya ve Brezilya'da salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

"Salgına karşı başarısız Trump yönetiminin Başkanlık seçimleri öncesinde Çin ile gerginliği artırarak seçmen tabanını konsolide etmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

"Olumlu gelişme, Türkiye varlıklarının uzun bir aradan sonra ilk kez dünyadan pozitif ayrışması. Gelişmekte olan ülke paralarına karşı değer kazanan dolar Türk lirasına karşı değer kaybederek psikolojik olarak önemli 7.0 seviyesinin altına geriledi.

"Gelişmekte olan borsalar değer kaybederken (- yüzde 0.7) MSCI Türkiye yüzde 2.9 yükselerek en çok kazandıran endeks oldu.

"Merkez Bankası'nın Çin ve Japonya merkez bankaları ile swap anlaşması yaptığı söylentisi dünyadan pozitif ayrışmamızın arkasındaki temel gerekçe olarak öne çıkıyor.

"Dış ticaret ilişkileri baz alınarak yapılan bir swap anlaşması (3 milyar dolar civarı) Türkiye için ilave kaynak sağlamaz ama likidite ve sinyal açısından önemli bir gelişme olur.

"Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da yüzde 0.5-yüzde 1.0 bandında satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

"Avrupa'daki satışların ABD'yi izleyerek derinleşmesi durumunda Borsa İstanbul için ana destek olarak 97.500 seviyesi öne çıkıyor."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 09:59 Kaynak: DHA


Son Dakika

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