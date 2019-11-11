BIST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.03 düşüşle 103 bin 118 puanda tamamladı. BIST100 güne yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü başlayacak ABD ziyaretinin yanında, Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler yeni haftanın ilk işlem gününü hafif yükselişlerle tamamladı.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7953 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.3444 lira ve en yüksek 6.3951 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3707 lira ve en yüksek 7.4550 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.27, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel bileşik getiri yüzde 3.27 oldu. Bir önceki ihalede gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 14, TÜFE'ye endekslide reel getiri ise yüzde 3.97 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanılğı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihale ayrıntıları şöyle:

Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.27

TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama reel faiz yüzde 3.27

Gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 1 milyar 746.4 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 744.2 milyon lira

TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde net satış 2 milyar 251.1 milyon lira, nominal teklif 4 milyar 68.5 milyon lira.