BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.32 artışla 123 bin 390 puandan başladığı gün içinde en düşük 121 bin 992 puanı ve en yüksek 122 bin 321 puanı gördükten sonra yüzde 0.03 düşüşle 122 bin 283 puanda kapandı.

BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.32 artışla 123 bin 390 puandan başladığı gün içinde en düşük 121 bin 992 puanı ve en yüksek 122 bin 321 puanı gördükten sonra yüzde 0.03 düşüşle 122 bin 283 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 179 bin 195 puanı ve en yüksek 183 bin 241 puanı gördükten sonra yüzde 0.11düşüşle 180 bin 40 puanda kapandı.

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

ABD hisse senedi endeksi Dow Jones 100 puan yükselerek yeni rekor bir artışla açıldı. Bu sırada S&P 500 yüzde 0.31 ve Nasdaq 100 endeksleri de yüzde  0.32 arttı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.15 artarak 10.51'e çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.30 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9757 lira ve en yüksek 5.9898 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5779 lira ve en yüksek 6.5974 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7580 lira ve en yüksek 7.7892 lirayı gördükten sonra 7.76– 7.77 lira aralığında hareket ediyor.

AK Parti milletvekilleri, Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Bankacılık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlanması, Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana bankacılıktaki gelişime bağlı ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla Kanun değişikliği taslağı hazırlandı."

Kanun teklifi notunda, "Değişiklikler, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartları esas alan uluslararası örnek uygulamalardan hareketle Türk bankacılık sektöründe yapısal kazanımlar elde edilmesini amaçlamaktadır. Kanun taslağı, düzenleme ve denetleme otoritesi tarafından belirlenen esaslarla bankalara olası sorunlara karşı daha pro-aktif bir yaklaşım kazandırılmasını benimsemekte, şeffaflık ve risk yönetimi standartlarını ileri taşımaktadır. Katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesinin yanı sıra faktoring şirketlerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi de amaçlanmıştır" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Apple şirketine koronavirüs etkisi: iPhone fabrikasında çalışanlar karantinaya alınacak

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]