BİST100 yüzde 0.03 düştü; dolar 5.98 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.32 artışla 123 bin 390 puandan başladığı gün içinde en düşük 121 bin 992 puanı ve en yüksek 122 bin 321 puanı gördükten sonra yüzde 0.03 düşüşle 122 bin 283 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 179 bin 195 puanı ve en yüksek 183 bin 241 puanı gördükten sonra yüzde 0.11düşüşle 180 bin 40 puanda kapandı.

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

ABD hisse senedi endeksi Dow Jones 100 puan yükselerek yeni rekor bir artışla açıldı. Bu sırada S&P 500 yüzde 0.31 ve Nasdaq 100 endeksleri de yüzde 0.32 arttı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.15 artarak 10.51'e çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.30 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9757 lira ve en yüksek 5.9898 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5779 lira ve en yüksek 6.5974 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7580 lira ve en yüksek 7.7892 lirayı gördükten sonra 7.76– 7.77 lira aralığında hareket ediyor.

AK Parti milletvekilleri, Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Bankacılık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlanması, Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana bankacılıktaki gelişime bağlı ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla Kanun değişikliği taslağı hazırlandı."

Kanun teklifi notunda, "Değişiklikler, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartları esas alan uluslararası örnek uygulamalardan hareketle Türk bankacılık sektöründe yapısal kazanımlar elde edilmesini amaçlamaktadır. Kanun taslağı, düzenleme ve denetleme otoritesi tarafından belirlenen esaslarla bankalara olası sorunlara karşı daha pro-aktif bir yaklaşım kazandırılmasını benimsemekte, şeffaflık ve risk yönetimi standartlarını ileri taşımaktadır. Katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesinin yanı sıra faktoring şirketlerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi de amaçlanmıştır" denildi.