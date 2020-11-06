BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.44 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.04 artışla 1,180.49 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.10 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle güç yitiren dolar, iç piyasada da 10 kuruş dolayında gerilerken, ABD para birimine karşı güçlenen euro ve sterlin lira karşısında yüksek düzeylerini korudu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4044 lira ve en yüksek 8.4631 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.43 lira aralığında,euro en düşük 9.9273 lira ve en yüksek 10.0121 lirayı gördükten sonra, 9.99 – 10.00 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0391 lira ve en yüksek 11.1113 lirayı gördükten sonra 11.10 – 11.11 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17954 - 1.18468 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18299 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışa ve ABD seçim sonuçlarına yönelik belirsizliklere rağmen riskli varlıklarda yükseliş dün de sürdü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise 2020son bahar tahminlerinde toparlanmanın kesintiye uğradığına dikkat çekti. "ABD seçimlerindeki oy sayımları için dört kritik eyalete odaklanılırken, dünden bu yana nihai tabloda önemli bir değişiklik meydana gelmedi. Basında yer alan rakamlara göre Demokrat aday Joe Biden lehine farkın biraz daha arttığı görülüyor. "ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantısından çıkan kararın piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) parasal genişleme hızını beklentilerden erken artırdı. "Bu ortamda gelişmiş ekonomilerde hisse senetleri teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselirken, bu eğilim gelişmekte olan ekonomileri de destekliyor. "Dolar küresel ölçekte zayıflarken, diğer güvenli limanlara talep gücünü koruyor. Bu ortamda yurtiçi finansal varlıklar dün küresel eğilimlerle uyumlu seyrini sürdürdü. "Haftalık bazda açıklanan veriler Türk finansal varlıklara olan ilginin zayıf kaldığına işaret ederken, bankacılık sektöründe kredilerdeki yavaşlamanın devam ettiği görüldü. " TCMB ortalama fonlama faizi yüzde 13.99'dan, yüzde 14.07'ye yükselse de TL dün dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da küresel eğilimlere paralel yükselişler gözlenirken, tahvil faizleri geriledi."Bu sabah haber akışı sınırlıyken, risk iştahı dünden kalan eğilimi genel olarak koruyor. Biden'ın kazanmaya yakın olduğu haberleri öne çıksa da nihai sonuç henüz alınmış değil ve bazı eyaletlerde sonuçların hafta sonuna kalabileceği ifade ediliyor.

"Bugün gün içinde salgın ve karantina tedbirlerinin yanında, ABD'deki seçim sonuçları ile ABD Ekim ayı tarım dışı istihdam raporu ve Almanya Eylül ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurtiçinde veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."