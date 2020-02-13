BİST100 yüzde 0.04 düşüşle açıldı, dolar 6.04 lirada

Çarşamba gününü 0.21 artışla 120 bin 48 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.04 düşüşle 120 bin puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 171 bin 289 puandan kapandıktan sonra yüzde 0.31 düşüşle 170 bin 760 puandan açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.18 ve 10.01 düzeyinde.

Piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin yanında bugün açıklanan sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri izlenecek.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söylerken ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi. Senato Finans Komitesi'ne Trump yönetiminin bütçe planını sunmadan önce açıklamalarda bulunan Mnuchin, coronavirüsün Trump yönetiminin ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Açılışta:

dolar en düşük 6.0401 lira ve en yüksek 6.0539 lirayı gördükten sonra, 6.04- 6.05 lira aralığında,

euro en düşük 6.5708 lira ve en yüksek 6.5914 lirayı gördükten sonra, 6.58– 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8270 lira ve en yüksek 7.8532 lirayı gördükten sonra 7.84– 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Dışarıda virüs içeride ise jeopolitik gelişmeler gündemi belirlemeye devam ediyor." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Çin Devlet başkanının virüsün ekonomik etkilerinin kontrol altına alınacağına dair açıklamaları ve Merkez Bankaları'nın harekete geçme ihtimali hisse senedi piyasalarını destekler nitelikteyken, dün vakalara görüntüleme yoluyla yapılan teşhislerinde eklenmesi ile sayılarda ciddi bir sıçrama oldu.

"Haberin etkisi ile bu sabah Asya piyasalarında kayıplar gözlenirken ABD vadelileri de dünkü güçlü kapanışın ardından yüzde 0.35 aşağıda. İçerideki gündemi ise Suriye ile olan gelişmeler işgal etmeye devam ediyor.

"ABD ile olan ilişkilerde yumuşama belirtileri Aselsan ve Halkbank gibi hisse senetlerinde olumlu fiyatlamalara yol açtı. Dünkü işlemlerde BIST 100 endeksi 120 bin 500 desteğinin üzerinde kalamayıp, bir alttaki 120K desteğinin hemen üzerinde kapanış yaptı. Bugün BIST'de hafif satıcılı bir açılış görebiliriz.

"Yıl sonu faaliyet karı beklentilerin altında kalan ve temettü dağıtmayacağını açıklayan Tüpraş hisselerinde satıcılı bir açılış görebiliriz. (Yıl başından bu yana hissenin yüzde 13.6 endeksin gerisinde kaldığını da dikkate almakta fayda var)."

Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısı 1,300 kişiyi aştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

- İstanbul