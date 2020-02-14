BİST100 yüzde 0.04 düşüşte; dolar 6.05 lirada

– Güne yüzde 0.45 artışla 121 bin 82 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanışa doğru gün içi en düşük 120 bin 49 puanı ve en yüksek 121 bin 581 puanı gördükten sonra yüzde 0.12 düşüşle 120 bin 393 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 170 bin 305 puanı ve en yüksek 173 bin 773 puanı gördükten sonra yüzde 0.20 düşüşle 171 bin 25 puanda.

Çin'de, Perşembe günü Covid-19 (coronavirüs) salgınından 121 kişi yaşamını yitirdiği ve 5,090 yeni vakanın olduğu bildirilmişti. Toplamda 1,380'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgında toplam vaka sayısının 64 bini geçtiği belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre; Euro Bölgesi'nde takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019'un son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.1 büyürken, Euro bölgesi ticaret fazlası da Aralık'ta yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euroya çıktı.

AB ekonomisinin 2019'un son çeyreğinde önceki çeyreğe göre 0.1 büyüdüğü belirtilirken 2019'un üçüncü çeyreğinde hem Euro Bölgesi'nde hem de AB'de bu oran yüzde 0.3 olarak gerçekleşmişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.97 artarak 11.43'e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.17 yükselerek 11.20 oldu.

Gün sonuna doğru işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0344 lira ve en yüksek 6.0679 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5408 lira ve en yüksek 6.5827 lirayı gördükten sonra 6.57– 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8742 lira ve en yüksek 7.9168 lirayı gördükten sonra 7.88– 7.89 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul