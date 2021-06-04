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BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada

04.06.2021 10:12
BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 1,428.91 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 1,428.91 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.

Dövizler yeni güne, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerine yakın başladılar.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7288 lira ve en yüksek 8.7517 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,euro en düşük 10.5531 lira ve en yüksek 10.6019 lirayı gördükten sonra, 10.57 – 10.58 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2688 lira ve en yüksek 12.3352 lirayı gördükten sonra 12.31 – 12.32 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21050 - 1.21321 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21100 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dolar gülümseyince gelişmekte olan ülke paraları ağlıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Pozitif sürpriz yapan ABD verileri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 59 Çin şirketine yatırım yasağı getirmesi üzerine güçlenen dolar ve zayıflayan gelişmekte olan ülke paralarıyla haftanın son gününe başlıyoruz."Hisse senedi piyasaları Başkan Biden'ın kurumlar vergisinin düşürülmesine razı olduğu haberleri üzerine dün gördüğü dip seviyelerden büyük ölçüde toparlandı. "Ancak, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının da çok güçlü olması durumunda ilave satış gelebilir."Borsa İstanbul küresel satışlara görece iyi dayandı. Gün içi kayıpların büyük çoğunluğu kapanışa doğru geri alındı. Gelenek bozulmayarak düzeltmenin büyük çoğunluğu döviz kuru üzerinden oldu. Ekonominin açılma teması hisseleri - havacılık, Tüpraş, Koç Holding - ve Sabancı Holding pozitif ayrışan az sayıda hisse arasındaydı. Enerji hisseleri (Tüpraş hariç) müjde öncesinde satıcılı bir seyir izledi."Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen seans kapanışından sonra Zonguldak'ta vereceği müjde günün en önemli haberi."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada - Son Dakika Ekonomi


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