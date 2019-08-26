Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.8 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

Bist100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.8 lirada

42 dakika önce

Güne yüzde 1.54 düşüşle 95 bin 648 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 649 puanı ve en yüksek 97 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.05 artışla 97 bin 101 puanda tamamladı.

Bist100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.8 lirada, System.String[]

– Güne yüzde  1.54 düşüşle 95 bin 648 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 649 puanı ve en yüksek 97 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.05 artışla 97 bin 101 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi,gün içinde en düşük 131 bin 726 puanı ve en yüksek 135 bin 275 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.26 düşüşle 134 bin 542 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 artışla yüzde 17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 5.13 artışla yüzde 17.01 düzeyine yükseldi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra, 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki
Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:00:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 0.05 düştü, dolar 5.8 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]