BIST100 yüzde 0.06 artışla başladı, dolar 5.72 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.06 artışla, 100 bin 146 puanda başladı.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesinden pozitif etkilenen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Pazartesi gününü 100 bin puanın üzerinde tamamladı. Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu.

Jeopolitik risklerin azalması başta olmak üzere küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle büyüyen iyimser havanın da etkisiyle dolar 5.70 lira, euro da 6.35 lira dolayında hareket ediyor.

Para Politikası Kurulu 'nun son üç toplantısında 10 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından, faiz indirimlerin büyük ölçüde tamamlandığı mesajı verilse de, "indirim kapısı" tam olarak kapatılmadı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.7182 lira ve en yüksek 5.7427 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.3661 lira ve en yüksek 6.3938 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3711 lira ve en yüksek 7.3982 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Gelişmekte olan piyasalara para girişi hızlanıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Çin'e uygulanan bazı gümrük vergilerinin kaldırılacağı ve ticaret barışı yapılacağı haberleri üzerine ABD hisseleri yeni zirveler yaparken, gelişmekte olan ülke ETF'lerine giriş hızlanıyor.

"Emin liman olarak görülen devlet tahvillerinde ve yende satışlar devam ediyor.

"Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez gelişmekte olan piyasalardaki yükseliş dalgasına katıldı.

"Yabancı yatırımcıların genelde alış yönünde olduğu Borsa İstanbul yüzde 1.6 yükselerek psikolojik olarak önemli 100,000 direncinin üstünde kapandı.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un yükselerek aşılmasını ve 100,500 direncini denemesini bekliyoruz.

"Küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği baz senaryoda endeks 104,000 - 105,000 platosuna yükselebilir."