BIST100 yüzde 0.06 düştü, dolar 7.44 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,093 ve 1,105 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.06 düşüşle 1,099.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.28 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. TCMB'nin Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.15, Salı günü de yüzde 10.77 düzeyindeydi.