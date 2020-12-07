BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada

07.12.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 düşüşle 1,330.07 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 düşüşle 1,330.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinde, yıl sonundan önce ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde henüz sonuç  alınamadı. Tıkanan Brexit ticaret görüşmelerinin etkisiyle gerileyen euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.2130 düzeyinde, iç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı.

Ata Yatırım'ın analizinde, Almanya ZEW endeksi ile başlayacak önemli veri takvimi, ABD petrol stokları, ABD TÜFE ve ÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan güven endeksi ile devam  edecek. Perşembe günü açıklanacak olan ECB faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik açıklamalar ise haftanın ana gündemi olacaktır. ECB'nin faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmemekle birlikte alım tutarında ve vadelerde artış ana beklentilerdir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7937 lira ve en yüksek 7.8474 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4418 lira ve en yüksek 9.5188 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4413 lira ve en yüksek 10.5255 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21177 - 1.21406 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimser seyir Cuma günü devam etti" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD'de tarım dışı istihdam verileri Kasım'da tahminlerden zayıf gelirken, söz konusu zayıflık politika yapıcıları mali destek paketini en kısa zamanda çıkarmak durumunda bırakacağı şeklinde ele alındı. "Bu sayede Cuma günü hisse senetlerinde yükseliş gözlenirken, güvenli limanlara olan talep zayıfladı."Yurtiçinde Türk finansal varlıklar ise karışık bir seyir izledi. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Moody's ülke kredi notu değerlendirmesi yapmadı."TCMB TL'nin Kasım'da reel olarak hemen hemen yatay kaldığını açıklarken, enflasyondaki hızlı yükselişin temel sürükleyicisinin gıda ve temel mal grupları olduğunu, hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonundaki artışın daha sınırlı kaldığını ifade etti. "Bu haber akışı altında Borsa İstanbul'da yataya yakın bir kapanış olurken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kaybetti. "Dolar cinsi faizlerde ve ülke risk primindeki gerilemeye karşın TL cinsi tahvil faizlerinde yükseliş gözlendi."Yeni güne küresel piyasalar görece zayıf bir başlangıç yaptı. Bu sabah Çin'de açıklanan beklentilerin üzerinde Kasım ayı dış ticaret fazlası sonuçlarına rağmen ABD'nin Çin'e yeni yaptırım uygulamaya hazırladığı haberleri ve artan Covid-19 vaka sayılarının etkili olduğu görülüyor. "Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Ekim ayı Almanya sanayi üretimi açıklanacak. Yurtiçinde Hazine Kasım ayı nakit gerçekleşmeleri yayınlayacakken, 2 ve 5 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihraçları gerçekleştirecek."ABD'de Kasım'da istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kaldı. Kasım'da tarım dışı istihdam bir önceki aya göre 469 bin kişi olan piyasa ortalama beklentilerinin altında 245 bin kişi arttı.

"İşsizlik oranı ise Ekim'deki yüzde 6.9'dan işgücüne katılımdaki düşüşün etkisiyle yüzde 6.7'ye geriledi. Öte yandan, ülkede saatlik ortalama kazançlar aylık bazda yüzde 0.1'lik tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artarken, saatlik kazançların yıllık artış hızı yüzde 4.4'te sabit kaldı."


Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Almanya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! "Canımızdan kıymetli değil" diyerek şükretti AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı
Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi         
09:43
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
09:24
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi         
08:51
Kendine Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez         
08:26
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei