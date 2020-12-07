BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 düşüşle 1,330.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinde, yıl sonundan önce ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde henüz sonuç alınamadı. Tıkanan Brexit ticaret görüşmelerinin etkisiyle gerileyen euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.2130 düzeyinde, iç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı.

Ata Yatırım'ın analizinde, Almanya ZEW endeksi ile başlayacak önemli veri takvimi, ABD petrol stokları, ABD TÜFE ve ÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan güven endeksi ile devam edecek. Perşembe günü açıklanacak olan ECB faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik açıklamalar ise haftanın ana gündemi olacaktır. ECB'nin faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmemekle birlikte alım tutarında ve vadelerde artış ana beklentilerdir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7937 lira ve en yüksek 7.8474 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4418 lira ve en yüksek 9.5188 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4413 lira ve en yüksek 10.5255 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21177 - 1.21406 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimser seyir Cuma günü devam etti" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD'de tarım dışı istihdam verileri Kasım'da tahminlerden zayıf gelirken, söz konusu zayıflık politika yapıcıları mali destek paketini en kısa zamanda çıkarmak durumunda bırakacağı şeklinde ele alındı. "Bu sayede Cuma günü hisse senetlerinde yükseliş gözlenirken, güvenli limanlara olan talep zayıfladı."Yurtiçinde Türk finansal varlıklar ise karışık bir seyir izledi. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Moody's ülke kredi notu değerlendirmesi yapmadı."TCMB TL'nin Kasım'da reel olarak hemen hemen yatay kaldığını açıklarken, enflasyondaki hızlı yükselişin temel sürükleyicisinin gıda ve temel mal grupları olduğunu, hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonundaki artışın daha sınırlı kaldığını ifade etti. "Bu haber akışı altında Borsa İstanbul'da yataya yakın bir kapanış olurken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kaybetti. "Dolar cinsi faizlerde ve ülke risk primindeki gerilemeye karşın TL cinsi tahvil faizlerinde yükseliş gözlendi."Yeni güne küresel piyasalar görece zayıf bir başlangıç yaptı. Bu sabah Çin'de açıklanan beklentilerin üzerinde Kasım ayı dış ticaret fazlası sonuçlarına rağmen ABD'nin Çin'e yeni yaptırım uygulamaya hazırladığı haberleri ve artan Covid-19 vaka sayılarının etkili olduğu görülüyor. "Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Ekim ayı Almanya sanayi üretimi açıklanacak. Yurtiçinde Hazine Kasım ayı nakit gerçekleşmeleri yayınlayacakken, 2 ve 5 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihraçları gerçekleştirecek."ABD'de Kasım'da istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kaldı. Kasım'da tarım dışı istihdam bir önceki aya göre 469 bin kişi olan piyasa ortalama beklentilerinin altında 245 bin kişi arttı.

"İşsizlik oranı ise Ekim'deki yüzde 6.9'dan işgücüne katılımdaki düşüşün etkisiyle yüzde 6.7'ye geriledi. Öte yandan, ülkede saatlik ortalama kazançlar aylık bazda yüzde 0.1'lik tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artarken, saatlik kazançların yıllık artış hızı yüzde 4.4'te sabit kaldı."