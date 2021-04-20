BIST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 8.11 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.06 düşüşle 1,376.37 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.03 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 eksideydi.

Dolar, ABD tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin zirvesinden dönmesine paralel olarak, başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Avrupa Birliği'nin ek 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamasının ardından artan toparlanma beklentileriyle euro yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0681 lira ve en yüksek 8.1192 lirayı gördükten sonra, 8.11 – 8.12 lira aralığında,euro en düşük 9.7152 lira ve en yüksek 9.7976 lirayı gördükten sonra, 9.78 – 9.79 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2997 lira ve en yüksek 11.3671 lirayı gördükten sonra 11.35 – 11.36 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19425 - 1.120740 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20657 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarının "kar satışı sonrası" zirveye yakın düzeylerde işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Değer hisseleri büyüme ve döngüsel hisselere göre daha iyi tutunuyor. Otomotiv ve havacılık hisseleri sert satışlarla değer kaybederken, gayrimenkul pozitif ayrışıyor. ABD 10 yıllık tahvilleri varlık alımının azaltılacağı endişesi ile 1.55 seviyesinden yeniden 1,60'ın üzerine çıktı. "Ancak risk iştahında bozuluyor demek için henüz erken. Dolar, yen, altın gibi emin liman yatırım araçlarında yön halen aşağı doğru. "Borsa İstanbul yabancı yatırımcının genele yaygın satışıyla dünyadan negatif ayrışıyor. MSCI Türkiye yüzde 2.4 düşüşle, Hindistan'ın ardından burun farklıyla en kötü performans gösteren gelişmekte olan borsa endeksi. "Covid-19 yeni vaka ve can kaybındaki tırmanış dışında negatif ayrışmamızı gerektiren negatif bir haber akışı yok. Türkiye varlık fiyatlarında genele yaygın bir bozulma görmüyoruz. "Tahvil ve CDS piyasalarında pozitif yönde bir fiyatlama görülüyor. Halka arz yoğun bir hafta olması hisse senedi piyasasını baskılamış olabilir."ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Ancak geçmiş veri sert satışların bir sonraki günde devam ettiğini gösteriyor."Endeks için destek olarak 1,370 ve 1,350, direnç olarak 1,400 seviyeleri öne çıkıyor. Yabancı satışının devam etmesi durumunda 1,350 seviyesinin zarar-durdur olarak kullanılmasını öneriyoruz."