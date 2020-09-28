BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 artışla 1,124.93 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 artışla 1,124.93 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.24 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımıyla önemli ölçüde gerileyen dolar, yeni haftaya 7.68 lira düzeyinde başladıktan sonra 7.70 liranın üzerine yükseldi.

TCMB, Perşembe günü gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından, Cuma günü yüzde 10.25 düzeyindeki politika faizinden açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira verdi. TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra, fonlama kompozisyonunda ilk kez Cuma günü kullandı. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6453 lira ve en yüksek 7.8569 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,euro en düşük 8.8904 lira ve en yüksek 9.1385 lirayı gördükten sonra, 8.99 – 9.00 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7726 lira ve en yüksek 9.9953 lirayı gördükten sonra 9.87 – 9.88 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16152 - 1.16408 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16284 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Tepki alışı güçleniyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Sert satış dalgası sonrası ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsaları yükselişle haftaya başlıyor. ABD ek mali paket ve Brexit görüşmelerine yönelik umutlar risk iştahını destekliyor. "Teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişte bankalar, enerji ve otomotiv geride kalıyor." "Türkiye varlıkları faiz artışı ve swap piyasalarında geri adım sonrası gelişmekte olan ülkeleri yenmeye devam ediyor. "Dövizden CDSe tahvilden hisseye her cephede dünyadan iyiyiz. Bankalarda uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı alışı görüyoruz."Dünya borsalarında devam eden yükseliş Borsa Istanbul'da alıcılı bir açılışa işaret ediyor."Endeks için destek olarak 1,110 direnç olarak 1,130 ve 1,150 öne çıkıyor. "Günün haberi Şişecam'ın MSCI endeksine alınması."Azarbeycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sabah ilk saatlerde Türk lirasında yarattığı oynaklık kalıcı olmadı. "Ancak gelismekte olan ülke paralarındaki kayıplar Türk lirası üzerinde sınırlı da olsa etkili olmaya devam ediyor."Önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz ana dinamikler. "Merkez Bankası ne hızla faizleri artıracak? "Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarını yeniyor mu? "Yurt içinde dolarizasyon eğiliminden geriye dönülüyor mu? Yabanci yatırımcı yeniden ülkeye giriyor mu?"


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, İstanbul, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar 6,5 yıldır gözlerini kırpamayan SSPE hastası Halil'in annesi, oğlu için tedavi bulunmasını bekliyor Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı         
14:54
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 16:34:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei