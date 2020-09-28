BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 artışla 1,124.93 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.24 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 eksideydi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımıyla önemli ölçüde gerileyen dolar, yeni haftaya 7.68 lira düzeyinde başladıktan sonra 7.70 liranın üzerine yükseldi.TCMB, Perşembe günü gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından, Cuma günü yüzde 10.25 düzeyindeki politika faizinden açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira verdi. TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra, fonlama kompozisyonunda ilk kez Cuma günü kullandı. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6453 lira ve en yüksek 7.8569 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,euro en düşük 8.8904 lira ve en yüksek 9.1385 lirayı gördükten sonra, 8.99 – 9.00 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7726 lira ve en yüksek 9.9953 lirayı gördükten sonra 9.87 – 9.88 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16152 - 1.16408 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16284 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Tepki alışı güçleniyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Sert satış dalgası sonrası ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsaları yükselişle haftaya başlıyor. ABD ek mali paket ve Brexit görüşmelerine yönelik umutlar risk iştahını destekliyor. "Teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişte bankalar, enerji ve otomotiv geride kalıyor." "Türkiye varlıkları faiz artışı ve swap piyasalarında geri adım sonrası gelişmekte olan ülkeleri yenmeye devam ediyor. "Dövizden CDSe tahvilden hisseye her cephede dünyadan iyiyiz. Bankalarda uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı alışı görüyoruz."Dünya borsalarında devam eden yükseliş Borsa Istanbul'da alıcılı bir açılışa işaret ediyor."Endeks için destek olarak 1,110 direnç olarak 1,130 ve 1,150 öne çıkıyor. "Günün haberi Şişecam'ın MSCI endeksine alınması."Azarbeycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sabah ilk saatlerde Türk lirasında yarattığı oynaklık kalıcı olmadı. "Ancak gelismekte olan ülke paralarındaki kayıplar Türk lirası üzerinde sınırlı da olsa etkili olmaya devam ediyor."Önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz ana dinamikler. "Merkez Bankası ne hızla faizleri artıracak? "Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarını yeniyor mu? "Yurt içinde dolarizasyon eğiliminden geriye dönülüyor mu? Yabanci yatırımcı yeniden ülkeye giriyor mu?"
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika Ekonomi