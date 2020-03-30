BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada

6 saat önce

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada, System.String[]

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.4403 lira ve en yüksek 6.5857 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

euro en düşük 7.1420 lira ve en yüksek 7.2682 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.1767 lirayı gördükten sonra 8.17 – 8.18 lira aralığında hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) üst düzey yetkilileri koronavirüs salgınının 2020'de küresel ekonomik üretimin daralmasına neden olacağını ve "çok sayıda ülkenin" IMF acil durum finansmanına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

IMF direktörü Kristalina Georgieva ve IMF'nin idari komitesi olan Finans Komitesi Başkanı Lesetja Kganyago, IMF'nin gelişmekte olan birçok ülke için döviz sıkıntısını hafifletmek için geleneksel borç verme olanaklarının ötesinde ek seçenekler araştırdığını açıkladı.

Georgieva ve Lesetja IMF ve IMFC'nin telekonferans görüşmesinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Küresel bir salgının ekonomik ve finansal krize dönüştüğü benzeri görülmemiş bir durumdayız. Ekonomik faaliyette ani bir durma ile küresel üretim 2020'de daralacak" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 12 Nisan'da işyerlerinin  yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın  belirleyeceğini söyledi.

Mnuchin, en büyük önceliklerinin 2.2 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketini bir an önce çalışan kesimlere ve iş dünyasına  aktarmak olduğunu belirtti.

ABD'de çalışanların 3 hafta içinde doğrudan paralarını alabileceğini söyleyen Mnuchin, küçük işletmelere de çalışanlarını geri almak için yardıma Cuma gününden itibaren başlanacağını duyurdu.


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:23 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 00:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]