BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada

07.12.2020 18:05
BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.07 düşüşle 1,329.90 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.07 düşüşle 1,329.90 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın "Piyasalar Yön Arayışında" başlıklı analizinde, yeni haftanın ilk gününde piyasaların yön arayışında yatay bir gün geçirdiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"BIST100 endeksi günün tamamını geçen haftanın sonunda durakladığı 1,330 seviyesinde geçirdi. Bankalardaki satış ve bankalar endeksindeki gerileme Borsa İstanbul'u aşağı yöne doğru çekerken Çin'den gelen toparlanmanıın güçlü olduğunu belirten veriler dahilinde demir cevheri ile ilgili sektörlerde büyük alımlar vardı. Yerel piyasalar sakin bir geçirirken yurt dışında gündem yoğundu. İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit görüşmeleri bugün sona ermenin ucundan döndü. AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden ticaret anlaşmalarının Ocakitibarıyla askıya alınması ve anlaşmasız Brexit konusunun tekrar gündeme gelmesiyle sterlin dolar karşısında yüzde 1.25 değer kaybederek 1.33'e kadar geriledi. Pfizer'dan sonra Moderna da aşısının düzenleyiciler tarfından onaylanmasını bekliyor. Birleşik Krallık yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bu haftanın en önemli beklentisi de Cuma Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 11 Aralık'ta görüşecek olan AB liderler zirvesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarına karşılık Türkiye'ye olası yaptırımları tartışacak."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7937 lira ve en yüksek 7.8731 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4418 lira ve en yüksek 9.5420 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3753 lira ve en yüksek 10.5291 lirayı gördükten sonra 10.44 – 10.45 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20785 - 1.21662 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.Yatırım araçları arasında Kasım'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.72 ile "BIST 100 Endeksi"nde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Kasım'da aylık bazda, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 2.35, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.78, dolar yüzde 2.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.94,külçe altın yüzde 4.87 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde;euro yüzde 0.65, DİBS yüzde 1.09, dolar yüzde 1.14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25,külçe altın yüzde 3.22 kaybettirdi.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 20.99,dolar yüzde 13.05 ile yatırımcısına kazandırırken,BIST 100 Endeksi yüzde 1.73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8.62,DİBS yüzde 10.95 kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde;euro yüzde 30.62, dolar yüzde 22.05,BIST 100 Endeksi yüzde 6.09 ile yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.34,DİBS yüzde 3.86 kaybettirdi.


Tüketici fiyat endeksi, Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor 50 yıllık çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi! Yan yana toprağa verildiler Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık
Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü         
18:13
Vaka sayısının yüzde 35 arttığı Malatya'da HES uygulamasındaki risk haritası kırmızı oldu Vaka sayısının yüzde 35 arttığı Malatya'da HES uygulamasındaki risk haritası kırmızı oldu         
17:48
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vuran market sahibi gözaltına alındı Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vuran market sahibi gözaltına alındı         
17:31
İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler         
17:16
Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış         
17:02
Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam         
16:55
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olayda, arkadaşı için 15 yıl hapis istendi Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olayda, arkadaşı için 15 yıl hapis istendi         
16:16
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?         
15:18
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 18:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei