BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.07 düşüşle 1,329.90 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın "Piyasalar Yön Arayışında" başlıklı analizinde, yeni haftanın ilk gününde piyasaların yön arayışında yatay bir gün geçirdiğinin altı çizilerek, şöyle denildi: