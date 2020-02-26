BİST100 yüzde 0.07 düşüşle açıldı, dolar 6.15 lirada

– Salı gününü 0.37 düşüşle 114 bin 364 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başladı. BİST Bankacılık Endeksi de güne 0.14 düşüşle 154 bin 990 puandan başladı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,715 kişi hayatını kaybederken salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000'e yaklaştı.

Salgın endişesi sebebiyle Avrupa piyasaları açılış öncesi düşüşteyken, Dow Jones ise salgının ABD'de de yayılabileceği uyarılarının etkisiyle yüzde 3.15 düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.40 ve 11.79 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1588 lirayı gördükten sonra, 6.15- 6.16 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.6993 lirayı gördükten sonra, 6.68– 6.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9794 lira ve en yüksek 8.0063 lirayı gördükten sonra 7.98– 7.99 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, " Piyasalar durgunluk riskini fiyatlamaya başladı " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasaları küresel salgınının tetiklediği durgunluk riskini fiyatlamaya başladı.

"Sağlık örgütü CDC'nin Covid-19 salgınının ABD'yi vurmasının kaçınılmaz olduğu uyarısı ile yüzde 3.0 gerileyen ABD hisseleri Aralık 2018 sonrasındaki en sert düzeltmeyi yaşıyor.

"Tarihi olarak en düşük seviyelerine gerileyen ABD tahvilleri ve emtia fiyatlarındaki sert düşüş piyasaların durgunluk riskini fiyatlamaya başladığını gösteriyor.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel satış dalgasında en çok değer kaybeden piyasalar arasında yer alıyor. MSCI Türkiye Şubat ayında yüzde 7.0 düşüş ile en kötü performans gösteren üçüncü borsa oldu. 10 yıllık yerel tahvil ve CDS cephesinde de dünyadan negatif ayrışıyoruz.

"ABD ve Asya borsalarındaki satışlar Borsa İstanbul'un yüzde 1.5 civarında kayıpla açılacağına işaret ediyor. Borsa İstanbul için destek seviyesi olarak 113 bin 500 ve 111 bin öne çıkıyor.

" IVECO ile beş yıllık anlaşma imzalayan Otokar'ın (tahminimize göre cironun yüzde 30'u) borsadan olumlu ayrışmasını bekliyoruz."

- İstanbul