BİST100 yüzde 0.08 artışla açıldı, dolar 6.08 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.08 artışla 119 bin 289 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de Çarşamba günü 166 bin 552 puandan kapandıktan sonra yüzde 0.27 düşüşle 166 bin 99 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü. Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi. Son döneme ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösterdiğine dikkat çekilen Merkez Bankası faiz kararında, "İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir" diye belirtildi.

Çin Merkez Bankası da (Çin Halk Bankası - PBoC) bir yıl vadeli faizleri, beklendiği gibi 10 bazpuan indirimle yüzde 4.05 düzeyine düşürdü. Banka beş yıl vadeli faizleri de 5 bazpuan indirimle yüzde 4.75'e indirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun, Çarşamba günü Covid-19 salgını nedeniyle 114 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 394 yeni vakanın tespit edildiğini açıklamasıyla bugüne kadar 2,118 kişi hayatını kaybederken salgından etkilenenler de 74,576 kişiye ulaştı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, ABD ekonomisinin faizlerin bir süre daha bulunduğu düzeylerde korunmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğinde. Tutanaklara göre, 2019 yılı boyunca faizleri üç kez indiren FOMC, 28-29 Ocak'taki toplantıda faizleri yüzde 1.50-1.75 arasında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.57 ve 11.05 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 6.0811 lira ve en yüksek 6.1018 lirayı gördükten sonra, 6.08- 6.09 lira aralığında,

euro en düşük 6.5668 lira ve en yüksek 6.5913 lirayı gördükten sonra, 6.57– 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8520 lira ve en yüksek 7.8829 lirayı gördükten sonra 7.85– 7.86 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Dolar endeksindeki artış ve jeopolitik gelişmeler lira varlıkları baskılıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları dün Çin'in genişleyici para politikası tedbirleri ve corona virüsünde yavaşlamanın desteğiyle yükseldi. Emin liman olarak görülen ABD tahvilleri ve yenin değer kaybetmesi risk iştahının güçlendiği görüşünü destekliyor.

"Öte yandan, bu sabah Çin dışında Asya 'da görünen virüs vakalarındaki artış bu sabah Güney Kore ve Hong Kong borsalarında satışlara yol açarken ABD vadelileri de hafif ekside işlem görüyor.

Türkiye varlıkları jeopolitik risklerin baskısı altında dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Dünkü toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizini 50bp indirerek 10.75'e çekmesi ardından döviz kuru ve uzun vadeli tahvillerde süregelen zayıflık devam etti.

"Dünkü işlemlerde 99.7 ile 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, gelişmekte olan ülke kurlarını baskılamaya devam ediyor. Bu sabah S&P vadelileri BIST'in dünkü kapanıştaki seviyesine yakın işlem görüyor.

"Bugün açılışta yatay hafif satıcılı bir seyir görebiliriz. Suriye ile ilgili haber akışı, dolar endeksi ve uzun vadeli faizlerin seyri günün geri kalanında belirleyici olacak. Aşağı yönde Covid-19 haberleri sonrası BIST'de en düşük kapanış seviyesi olan 118.300'ün güçlü bir destek noktası olacağını düşünüyoruz. Yükselişlerde ise 120K seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

"Beklentileri açık ara yenen ve 2020 yılı için yüksek hedefler veren Logo hisselerinin bugün endeksi yenmesini bekleriz. Turkcell ve Tekfen Holding bugün 2019 yıl sonu finansallarını açıklayacak. Makro tarafta ise tüketici güven endeksi açıklanacak."

- İstanbul