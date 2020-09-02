BIST100 yüzde 0.08 artışla başladı, dolar 7.37 lirada

"'Banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi ?', 'ÖTV düzenlemesi sonrası otomotiv hisseleri gerilemeye devam edecek mi?' aklımızdaki temel sorular."

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.08 artışla 1,086.09 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.30 artıdaydı.

PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi

Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı

Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı

2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu

Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı