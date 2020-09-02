BIST100 yüzde 0.08 artışla başladı, dolar 7.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.08 artışla 1,086.09 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.30 artıdaydı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Salı günü geleneksel yöntemle açtığı 29 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39.3 milyar lira teklif geldi.Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB Pazartesi günü de geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.11 oldu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3588 lira ve en yüksek 7.3764 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.7571 lira ve en yüksek 8.7941 lirayı gördükten sonra, 8.77 – 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8470 lira ve en yüksek 9.8787 lirayı gördükten sonra 9.86 – 9.87 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18918 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19030 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Banka hisselerinde sürpriz yükseliş" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Güçlü euro, Avrupa hisselerini baskılamayı sürdürüyor."Büyüme hisseleri değer hisselerini yeniyor. Teknoloji ve temel maddeler günün yükselenleri, enerji, havacılık ve banka hisseleri yükselişe katılamıyor. "Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra küresel yükselişe katılıyor. MSCI Türkiye yüzde 0.9 artış ile gelişmekte olan piyasaların (yüzde 1.7) gerisinde kaldı. Ama en azından yükselişe katılıyoruz."Günün pozitif sürprizi güçlü Temmuz karı sonrası bankaların (yüzde 1.9) sanayi hisselerini (- yüzde 0.1) yenmesi. Güçlü Temmuz karı üçüncü çeyrekteki marj daralmasını kısmen telafi edip dönemi kurtarabilir."Kur üzerinde baskının sürdüğü ve faizlerin hızla yükseldiği bir ortamda bankaların sanayi hisselerini yenmesini değer bazlı bir gelişme olarak görüyoruz. "Banka sanayi rasyosu halen dip seviyelere yakın yerlerde bulunuyor."ABD vadelileri ve Asya hisselerinin seyri Borsa Istanbul'da hafif pozitif (yüzde 0.5) bir açılışa işaret ediyor.
"'Banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi ?', 'ÖTV düzenlemesi sonrası otomotiv hisseleri gerilemeye devam edecek mi?' aklımızdaki temel sorular."
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.08 artışla başladı, dolar 7.37 lirada - Son Dakika Ekonomi