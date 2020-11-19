BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.71 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.71 lirada

19.11.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.71 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,293.73 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,293.73 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.07 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıdaydı.

Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.

Piyasalar, Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6958 lira ve en yüksek 7.7337 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,euro en düşük 9.1099 lira ve en yüksek 9.1693 lirayı gördükten sonra, 9.15 – 9.16 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1938 lira ve en yüksek 10.2517 lirayı gördükten sonra 10.22 – 10.23 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18313 - 1.18583 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18516 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Aşı geliştirme çalışmaları konusundaki iyimser haberlere rağmen, riskli varlıklar artan COVID19 vaka sayıları ile satış baskısı altında kaldı. Pfizer geliştirilen aşının yüzde 95oranında etkin olduğunu söylerken, dün ABD'de artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırıcı tedbirlerin artırıldığı açıklandı. "Bununla birlikte, gelişmiş ekonomilerde açıklanan makroekonomik verilerin önemli bir bölümü beklentilerden güçlü gelse de finansal piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı."Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) 2020 üçüncü çeyrek verilerine göre küresel borçluluk artarken, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararı risk iştahındaki zayıflıkta etkili olan diğer unsurlar oldu. "Bu dinamiklerle dün Avrupa hisse senetleri yükselişle günü tamamlasa da ABD'de düşüşler öne çıktı."Güvenli limanlara olan talep karışık seyrederken, küresel risk göstergelerinde artışlar öne çıktı."Bu ortamda Türk finansal varlıklar görece güçlü bir seyir izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda mali disiplini koruyarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yola devam edileceğini belirtirken, enflasyonla mücadelenin en önemli öncelik olduğunu söyledi. "Öte yandan, yüksek faize yatırımcıların ezdirilmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte TCMB, Eylül itibarıyla uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayınladı."Bugünkü faiz kararı öncesinde TCMB likidite koşullarını sıkılaştırmaya devam ederken, açık piyasa işlemleri ile yaptığı fonlamanın ortalama faizini yüzde 14.72'den yüzde 14.80'e yükseltti. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kaybetse de Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler kaydedildi. Tahvil faizlerinde ve ülke risk priminde gerileme gözlendi."Yeni güne ise küresel piyasalar dünden kalan zayıf risk iştahı ile başlangıç yaptı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberlerin yanında ABD Ekim ayı ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yurtiçinde ise gündemde TCMB faiz kararı olacak."Piyasa ortalama beklentisi TCMB'nin yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 15.00'e yükselteceği yönünde."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.71 lirada - Son Dakika Ekonomi


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