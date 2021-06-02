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BIST100 yüzde 0.09 düştü, dolar 8.59 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.09 düştü, dolar 8.59 lirada

02.06.2021 18:23
BIST100 yüzde 0.09 düştü, dolar 8.59 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,418 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,430.73 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,418 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,430.73 puanda tamamladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.47 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, dolar 8.81 lira, euro 10.76 lira, sterlin de 12.46 liralık yeni zirveleri gördükten sonra, 20-25 kuruş dolayında geri çekildiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT yayınında sorulan sorulara verdiği yanıtta, "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart; onun için de yani Temmuz - Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" dedi.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 399/404 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5189 lira ve en yüksek 8.8122 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,euro en düşük 10.4087 lira ve en yüksek 10.7614 lirayı gördükten sonra, 10.50 – 10.51 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0585 lira ve en yüksek 12.4696 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22138 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün düzenlenen yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyleydi: "2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri Nisan Enflasyon  Raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. İktisadi faaliyet güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdü."Halihazırda ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz."Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır."Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor."Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz."Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonunda, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. "Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır."'Para ve Kur Politikası' metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz. "Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Önümüzdeki dönemde para ve kur politikaları, bu metinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır. "Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Bu çerçevenin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğine ve para politikası duruşu iletişiminin daha sade ve net şekilde kurulmasına imkan verdiğine inanıyoruz. "Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faiz oranı, temel politika aracımız olmaya devam edecektir.""Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz."Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Politika, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.09 düştü, dolar 8.59 lirada - Son Dakika Ekonomi


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