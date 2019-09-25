Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 0.09 ekside, dolar 5.69 lirada
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Bist100 yüzde 0.09 ekside, dolar 5.69 lirada

15 dakika önce

Güne yüzde 0.15 düşüşle 101 bin 695 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 556 puanı ve en yüksek 102 bin 31 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.09 düşüşle 101 bin 755 puanda.

Bist100 yüzde 0.09 ekside, dolar 5.69 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.15 düşüşle 101 bin 695 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 556 puanı ve en yüksek 102 bin 31 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.09 düşüşle 101 bin 755 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 144 bin 492 puanı ve en yüksek 145 bin 873 puanı gördükten sonra yüzde 0.30 düşüşle 145 bin 192 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.49 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 2.54 düşüşle yüzde 14.21 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7121 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2516 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında

sterlin en düşük 7.0634 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
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