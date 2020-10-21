BIST100 yüzde 0.09 yükseldi, dolar 7.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,209 ve 1,222 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 artışla 1,211.51 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan faiz artışı beklentisinin de etkisiyle yeni güne rekor düzeyinden 10 kuruş kadar aşağıda başladıktan sonra inişini 7.82 liraya kadar sürdürdü.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, faizi yeniden artırması bekleniyor.Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.31'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8071 lira ve en yüksek 7.8826 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.2700 lira ve en yüksek 9.3393 lirayı gördükten sonra, 9.28 – 9.29 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1636 lira ve en yüksek 10.3065 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18216 - 1.18806 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18607 düzeyindeydi.İnvestAz Yatırım'ın analizinde, "Kritik kararın önceki gününe sert yükselişle başlayan piyasalar için karar anı yaklaşıyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Açılışta 10 puan yukarıdan işlem görmeye başlayan BIST100 endeksi kapanışa gidilirken getirilerinin bir kısmını geri verdi."TCMB'den faiz artışı yönünde bir karar beklenen toplantı öncesi yatırım ortamında, yılın son 2 ayındaki gidişatı belirlemesi açısından yarınki karar borsalarda yön belirleyecek yegane karar olacak. "ABD borsaları mali yardım paketi beklentisiyle artış gösterdi, Avrupa hisse senedi piyasalarında ise Brexit ve Lagarde'ın bugünkü konuşmasında bilahare üzerinde durduğu yaklaşmakta olan ikinci dalganın ekonomiye olumsuz etkilerindeki belirginleşme ile düşüş yaşandı. Türkiye piyasaları yarınki faiz kararı beklentisiyle düşüşüne devam eden Avrupa borsalarından pozitif ayrışmış oldu."Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Eylül ayında yıllık bazda yüzde 25 artışla toplam 106.4 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu dönemde kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 21 artışla 88.2 milyar liraya, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 51 artışla 18.2 milyar liraya yükseldi.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) Eylül ayı verilerine göre 6 ana ürün grubunda iç satışlar adet bazında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı ve Ocak-Eylül dönemi yurt içi satışlarındaki artış yüzde 14'ü buldu. Bu dönemde, ihracat ile birlikte toplam satışlar ise yüzde 1.0 daralarak 20 milyon 878 bin adet düzeyinde gerçekleşti.