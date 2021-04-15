BIST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 8.05 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 8.05 lirada

15.04.2021 18:26
BIST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 8.05 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,398 ve 1,418 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.10 düşüşle 1,407.76 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,398 ve 1,418 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.10 düşüşle 1,407.76 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.14 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. Faiz kararı öncesinde en düşük 8.00 lirayı ve en yüksek 8.12 gören dolar, 8.10 - 8.11 lira aralığında işlem görüyor.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" denildi,Bütçe, Merkez Bankası (TCMB) karının bütçeye erken aktarımının bu yıl alışılagelmiş vakit olan Mart ayında yapılmasının 2021'de uygulanmamasının etkisiyle Mart ayında 23.8 milyar lira fazla verdi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0064 lira ve en yüksek 8.1571 lirayı gördükten sonra, 8.05 – 8.06 lira aralığında,euro en düşük 9.6004 lira ve en yüksek 9.7728 lirayı gördükten sonra, 9.65 – 9.66 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0463 lira ve en yüksek 11.2532 lirayı gördükten sonra 11.12 – 11.13 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19561 - 1.19934 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19640 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Yabancı satışı kesilince borsa yükseliyor" .aşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu yılın ilk iki ayında, 388 milyon doları uzun vadeli ve 172 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 560 milyon dolar yükseldi.Merkez Bankası'nın verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 164.4 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 9.9 milyar dolara yükseldi.TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 44.8 milyar dolar olarak belirlendi.Bu dönemde bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 553 milyon dolar azalırken, tahvil borçlanmaları 875 milyon dolar artışla 22.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon doları azalırken, 2.3 milyar dolar düzeyindeki tahvil stoku değişmedi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 382 milyon doları artarken, tahvil stoku 2.0 milyon dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları 35 milyon doları artışla 6.6 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi borçlanmaları da 15 milyon dolar artışla 1.3 milyar dolara yükseldi.Sektör bazında 164.4 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 56.9'unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde, 9.9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 15.7'sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Borsa İstanbul, dolar, Kredi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 8.05 lirada - Son Dakika Ekonomi


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