BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 7.73 lirada

17.11.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 7.73 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.10 düşüşle 1,291.65 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.10 düşüşle 1,291.65 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.33 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 artıdaydı.

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdü; dolar 7.60 lirayı, euro 9.01 lirayı, sterlinde 10.05 lirayı gördü.

Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6843 lira ve en yüksek 7.7424 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,euro en düşük 9.1109 lira ve en yüksek 9.1824 lirayı gördükten sonra, 9.17 – 9.18 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1493 lira ve en yüksek 10.2326 lirayı gördükten sonra 10.22 – 10.23 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18489 - 1.18675 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18557 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "İkinci dalgaya karşı ekonomilerin kısmi kapanma riski artıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında yeni bir zirve ve ABD ekonomisinde kısmi kapanma haberi ile güne başlıyoruz. Son bir haftada vaka sayısı yüzde 40 artış ile Mart sonundan beri görülen en yüksek seviyeye ulaşınca ABD sosyal mesafeyi ve izolasyonu artırıcı önlemler açıklandı."Restoranlar, spor salonları, sinemalar, kiliseler, kütüphaneler kapatılıyor."ABD ekonomisinde Fransa'da olduğu kadar radikal tedbirler henüz söz konusu değil. Ancak durumun kontrolden çıktığı bölgelerde okulların ve hayati önemi olmayan işyerlerinin kapatılması tartışılmaya başlandı."ABD piyasalarının ekonominin kısmi kapanması haberine ilk tepkisi sınırlı oldu. Sabah saatlerinde S&P 500 vadelilerinde sadece yüzde 0.5 kayıp görülüyor. "Dolar, yen, altın gibi emin liman yatırım araçlarında önemli bir hareket yok. Piyasalar aşıda finale yaklaşıldığı için ikinci dalganın ekonomiye vereceği zararın sınırlı olacağına oynuyor."Biz bu kadar iyimser değiliz. Aşının kitlelere ulaşması ve toplumsal bağışıklığın artması için en azından 4-5 aylık bir süre gerekiyor. Siyasi kutuplaşmanın tırmandığı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Ek Mali Paket üzerinde anlaşamadığı bir konjonktürde ekonominin kapalı kalması piyasalarda önemli (yüzde 10 civarı) bir geri çekilmeye neden olabilir. "Türkiye varlıklarında hızlı yükseliş sonrası soluklanma görülüyor. Borsa İstanbul, aşı haberine ve havacılık hisselerindeki yükselişe rağmen günü yatay kapattı. Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi Türk lirası değer kaybıyla gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışıyor."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Vaka sayısı ve can kaybındaki artış nedeniyle Ankara'nın sosyal mesafeyi ve izolasyonu artırma yönünde karar alıp almayacağı günün sorusu? Salgına karşı alınacak önlemler hem ekonomiyi hem de Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını etkileyebilir. "Borsa İstanbul için iyimserliğimizi halen korumaya devam ediyoruz. Ancak ekonominin

kapatılması gibi kötü bir haber gelmesi durumunda zarar-durdur işlemlerinin uygulanmasının önemi artıyor."


Para Politikası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika Ekonomi


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