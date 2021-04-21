BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 8.12 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 8.12 lirada

21.04.2021 10:10
BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 8.12 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.10 düşüşle 1,363.87 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.10 düşüşle 1,363.87 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un mektubuna cevaben yazdığı mektubunda, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu, ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0986 lira ve en yüksek 8.1317 lirayı gördükten sonra, 8.12 – 8.13 lira aralığında,euro en düşük 9.7531 lira ve en yüksek 9.7957 lirayı gördükten sonra, 9.79 – 9.80 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2925 lira ve en yüksek 11.3465 lirayı gördükten sonra 11.34 – 11.35 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20245 - 1.20438 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20315 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "zayıf bir seyir" izlediğine işaret edilerek. şöyle denildi: ""Makroekonomik veri akışı sakinken, riskli varlıklarda kar realizasyonu ve bazı şirket bilançolarındaki zayıf sonuçlar ile başlayan satış baskısı dün de devam etti. Ayrıca küresel ölçekte vaka sayılarındaki ve yaşamını kaybedenlerdeki hızlı artış söz konusu riskten kaçışta etkili olan bir diğer faktör olarak öne çıktı.  "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID19 vakalarının Avrupa dışında dünyanın tüm bölgelerinde artışa geçtiğini açıklarken, ABD vatandaşlarına 100'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bir süredir artan jeopolitik belirsizliklere ek olarak salgın ile ilgili artan kaygılar güvenli liman arayışlarını desteklerken, dün ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 4 baz puan düşü şle yüzde 1.56'dan kapandı. "Dolar küresel ölçekte güçlenirken, hisse senetlerinde genele yayılan satış baskısı öne çıktı. Güvenli liman arayışı altını desteklerken, ham petrol fiyatlarında düşüş gözlendi. "Türk finansal varlıklarda küre sel eğilimlerle uyumlu bir seyir gözlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) Mart verileri merkezi yönetim borç stokunda artışın sürdüğünü ortaya koyarken, tahvil ve kira sertifikası ihraçlarıyla Hazine yurtiçi piyasalardan planlamalar dahilinde borçlandı. "Küresel eğilimlerle dün Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.9 ve yüzde 0.8 gerilerken, ülke risk primi ve tahvil faizleri yükseldi. TL ise dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kaybetti. Yeni güne küresel piyasal ar dünden kalan eğilimle kırılgan başladı. "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacağı açıklanırken, Asya'da sakin veri akışı altında finansal piyasalarda dünkü eğilimler devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın veaşılama ile ilgili haberlere ek olarak Kanada Merkez Bankası (BoC) faiz kararı ile Kanada'nın Mart ayı enflasyon verileri takip edilecek. "Yurtiçinde bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi. Yayınlanan kararname ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ikiye bölündü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da Vedat Bilgin getirildi.

"Bugün yurtiçi makroekonomik veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akı şının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.10 düşüşle başladı, dolar 8.12 lirada - Son Dakika Ekonomi


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