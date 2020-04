BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 6.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne, yüzde 0.11 artışla 92 bin 481 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi değişmedi.

Bank of America (BofA) Salı günü yayınladığı raporda, küresel büyüme için 2020 yılı GSYH büyüme öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için 2020 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 0.3'ten, yüzde 2.7 küçülmeye indiren BofA, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme öngörüsünü de yüzde 2.5'ten, yüzde 2.3'e küçülmeye düşürdü. BofA buna karşılık, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 2.8'den 3.7'ye yükseltti.

BofA raporunda, Türkiye'nin bu yıl GSYH'nın yüzde 6'sı kadar bütçe açığı vermesinin, Merkez Bankası 'ndan da 200 baz puan daha önden yüklemeli faiz indirimi beklendiği belirtildi.

Covid-19 salgını etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası'nın geçen hafta başından beri alımları nominal 15.1 milyar lira, piyasa değeri olarak 21 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri açısından 21 milyar liraya ulaşan bu alımın 15.6 milyar lirasını İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımlar oluşturdu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 14.71 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7523 lira ve en yüksek 6.7774 lirayı gördükten sonra, 6.77– 6.78 lira aralığında,

euro en düşük 7.3546 lira ve en yüksek 7.4008 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3407 lira ve en yüksek 8.3835 lirayı gördükten sonra 8.35 – 8.36 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Korku filmi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yatırımcılar korku filmi izleyen seyirciler gibi. Nereden çıktığı belli olmayan katil elinde bıçağı ile gözükünce borsalarda kan gövdeyi götürüyor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 80,000'i geçti. Bu defa merkezde Avrupa değil ABD var. New York New Jersey , Louisiana, Illinois de can kaybı yeni rekorlar kırıyor.

"Türkiye piyasalarında yeni bir şey yok. Dünya piyasaları yükselirken geride kalmaya devam ediyoruz. Döviz ve CDS piyasalarındaki fiyatlamalar yabancı yatırımcıların Türkiye'ye karşı risk algısının arttığını gösteriyor.

"Merkez Bankası'nın Türk lirası likiditeyi artırıcı önlemleri ekonomiyi yüzdürmekte işe yarıyor. Ama bunun bedelini zayıf Türk lirası ile ödüyoruz.

"ABD ve Asya piyasalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'un %1 civarı kayıpla açılmasını bekliyoruz.

"Salgın cephesindeki olumlu gelişmelere piyasanın tepki vermemesi rahatsızlık verici. Kur ve CDS riskleri borsadan daha önce fiyatlıyor.

"Umalım, Borsa İstanbul da fırsatları önceden fiyatlasın."