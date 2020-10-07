BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 7.88 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,147 ve 1,156 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 düşüşle 1,152.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.49 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını açıkladı. Hazine uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 milyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.