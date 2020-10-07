BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 7.88 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 7.88 lirada

07.10.2020 18:04
BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 7.88 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,147 ve 1,156 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 düşüşle 1,152.41 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,147 ve 1,156 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 düşüşle 1,152.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.49 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını açıkladı. Hazine uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 milyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.

Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı üçüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü düzenlenen ihaledi oluşan yüzde 12.48'den yüzde 12.91'e yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7815 lira ve en yüksek 7.8873 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,euro en düşük 9.1278 lira ve en yüksek 9.2831 lirayı gördükten sonra, 9.27 – 9.28 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0351 lira ve en yüksek 10.1688 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17249 - 1.17822 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17595 düzeyindeydi.Yatırım araçları arasında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0.50 kazandırırken; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.72, külçe altın yüzde 1.74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2.17 ve DİBS yüzde 0.62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0.09, külçe altın yüzde 0.11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.98 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.53 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36.35 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.22 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Tüketici fiyat endeksi, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 7.88 lirada - Son Dakika Ekonomi

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