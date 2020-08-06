BIST100 yüzde 0.11 düşüşle başladı, dolar 7.08 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.11 düşüşle 1,090.61 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 eksideydi.
Dövizlerde haftanın ilk yarısında başlayan tırmanışın devamıyla, dolardaki artış 25 kuruşu, euro ve sterlindeki artışlar da 50 kuruşu aştı.Özellikle 10 yıl vadeli ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri arasındaki farkın 105 baz puana kadar gerilemesi doların destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Buna ABD'de teşvik paketi konusundaki belirsizliklerin de eklenmesi ile paritede daha yüksek seviyelere kapı açılmış durumda.Öte yandan, Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Haziran ayındaki 69.22'den, Temmuz ayında 68.52'ye geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından tarihi düşük düzey olan 62.51'i görmüştü.Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.0287 lira ve en yüksek 7.0915 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,euro en düşük 8.3315 lira ve en yüksek 8.4649 lirayı gördükten sonra, 8.45 – 8.46 lira aralığında,sterlin en düşük 9.2346 lira ve en yüksek 9.3684 lirayı gördükten sonra 9.36 – 9.37 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18619 - 1.19163 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18784 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Hasar kontrol..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Avrupa ve gelişmekte olan ülke hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. "Beklentilerden güçlü Avrupa PMI ve perakende satış verileri ve salgına karşı deneysel bir aşının bulunmasına yaklaşıldığı haberleri küresel risk iştahını destekliyor. "Gıda, ilaç, telekom gibi defansif hisselerden, enerji, havayolları gibi ikinci dalga korkusunun azaldığını gösteriyor."Türkiye varlıkları swap savaşının açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Londra swap piyasasında yüzde 1,000'i aşan faiz oranları bir parça normalleşirken Borsa İstanbul'da sınırlı tepki alışları görüyoruz. "Ancak Türk lirasının zayıflamaya devam etmesi nedeniyle MSCI Türkiye yüzde 1.0 değer kaybederek (MSCI Avrupa GOU %2,7) dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. "Temmuz ayında yüzde 8.0, Ağustos'da yüzde 6.0 olmak üzere son beş haftada yüzde 15'e yakın dünyanın gerisinde kaldık. "Ankara döviz kurundaki yükselişe karşı henüz somut bir adım atmadı. Önceki dönemlerin tersine spekülatörlere yönelik sert açıklamalar yerine ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere vurgu yapan bir söylem görüyoruz. "Küresel risk iştahının güçlü olduğu bir ortamda Türkiye'nin uzun süre negatif ayrışamayacağı varsayılıyor. Biz de aynı umudu taşıyoruz."Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Ancak kurdaki değer kaybının devam etmesi durumunda Türk lirası cinsi değer kazanması bizi mutlu etmiyor. "10 yıllık faizlerin yüzde 14'ü geçmesi de henüz normale dönmediğimizi gösteriyor."Kurdaki artış sanayi şirketlerini bankalara göre öne çıkartıyor.
"Avrupa ekonomisinin canlanmasından ve dövizin değer kazanmasından olumlu etkilenen sanayi şirketlerine yönelme devam eder."