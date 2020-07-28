BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 6.88 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününe yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.03, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.18 artıdaydı.
Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini Pazartesi gününden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten iki sıfır atıldı.Analistlere göre, ABD para birimi üzerindeki baskı, Covid-19'un olumsuz etkilediği küresel ekonominin, öngörülenlerden daha kısa sürede toparlanacağına olan güvenin artmasıyla birlikte, Haziran ayı başlarından bu bu yana sürüyor. Özellikle, Avrupa Birliği'nin Covid-19 krizinden etkilenen işletmelere yönelik yardım paketi üzerinde uzlaşabilmesi ve ABD'de yeni Covid-19 vakalarının artması, son haftalarda dolar üzerindeki baskıyı daha da artırdı.Başlıca para birimleri karşısında Temmuz'da yüzde 3.6 gerileyen doların başlıca para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi Mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7.0 geriledi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8454 lira ve en yüksek 6.8939 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,euro en düşük 8.0435 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,sterlin en düşük 8.8130 lira ve en yüksek 8.8826 lirayı gördükten sonra 8.85 – 8.86 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17143 - 1.17744 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17257 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Komşuda pişen bize düşmüyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Cumhuriyetçiler ve Demokratların yakında bir mali paket üzerinde anlaşacağı beklentisiyle yükselmeye devam ediyor. "Arizona, Kaliforniya, Florida gibi eyaletlerde yeni vaka sayısının azalması risk iştahını destekliyor. "Geriden gelen Avrupa (yüzde 1,0) ve gelişmekte olan ülke borsaları (yüzde 2,0) ABD'yi (yüzde 0,8) yenmeye devam ediyor. "Komşuda pişen bize düşmüyor. Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor."MSCI gelişmekte olan ülkeler (Çin hariç endeks) haftaya yüzde 2'ye yakın yükselişle başlarken MSCI Türkiye yatay seyrediyor. "Banka hisselerinde devam eden yabancı yatırımcı satışları (XBANK - yüzde 1.2 - XUSIN + yüzde 0.95) endeksi baskılıyor. "Banka ve sanayi hisseleri iki ayrı ülkede işlem görüyor gibi davranıyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki pozitif seyre paralel Borsa İstanbul'da yatay (hafif yukarı) bir açılış bekliyoruz. "S400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından hazırlanan tasarının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının Türkiye varlıkları üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacağını öngörüyoruz."Beklentilerden güçlü kar açıklayan ve 2020 tahminlerini yukarı çeken Türk Traktör hisselerinde (en çok önerilenler listemizde) endekse göre güçlü bir seyir bekliyoruz."