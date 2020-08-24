BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 artışla 1,111.24 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 artışla 1,111.24 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.30 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı ve sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 7.19 liraya kadar inen dolar, yeni haftaya Cuma günü yeniden yükseldiği rekor düzeylere yakın başladı.

TCMB Perşembe günü, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. Söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Eylül tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtilen TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2756 lira ve en yüksek 7.3574 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.5516 lira ve en yüksek 8.6897 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5368 lira ve en yüksek 9.6413 lirayı gördükten sonra 9.63 – 9.64 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17842 - 1.18069 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17988 düzeyindeydi.QNB Finansbank'ın Sabah Notu'nda, şöyle denildi: "Tüketici güven endeksi Ağustos ayında 1.3 puan ( yüzde 2.1) azalarak 59.6 oldu.2018 Ağustos öncesinde 70 seviyesinin üzerinde olan endeks, o dönemde sertşekilde geriledikten sonra tarihsel olarak düşük seviyelerde dalgalanıyor."TCMB'nin banka ve kredi kartı verileri tüketim harcamalarındaki toparlanmaeğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Fakat sektörler arasında belirgin ayrışmabulunuyor. Konaklama, ulaştırma ve havayolu taşımacılığı gibi alanlarda yıllık bazdaki düşüş sürüyor."Bu hafta yurtiçinde Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısı (bugün) ile sektörelgüven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.""Tüketici güven endeksendeki zayıf seyre karşın, TCMB'nin açıkladığı haftalık banka ve kredi kartı verileri tüketim harcamalarındaki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. "Harcamaların dört haftalık hareketli ortalaması, Ağustos ortası itibarıyla geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19.3 yüksek gerçekleşti. "Mayıs ayından bu yana istikrarlı şekilde toparlanan bu göstergenin pandemi öncesindeki artış temposunu yakaladığı görülüyor."Detaylara bakıldığında, elektronik, müteahhitlik hizmetleri, mobilya, market harcamaları ve giyimde artış güçlüyken, eğitim ve yemek sektörlerindeki artış zayıf kaldı."Pandemiden en çok etkilenen konaklama, ulaştırma ve havayolu taşımacılığı alanlarında ise yıllık bazda yüzde 40 dolaylarında düşüş olduğu görülüyor."Arz tarafında, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri yarın açıklanacak. "Göstergeler hizmet sektörü için yavaş olmakla birlikte, ekonomik aktivitenin Mayıs-Temmuz arasında hızlandığını göstermişti."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor "Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "dokunulmazlığı kalksın" kararı Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Antalya'da görme engelli vatandaş anne ve 4 çocuğunu yangınların arasından kurtardı Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi         
13:20
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim         
11:34
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı         
10:48
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı         
10:40
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı         
07:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 16:12:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei