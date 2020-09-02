BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,079 ve 1,091 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,083.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.03 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.64 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesi dolayısıyla hızla 1.18 doğru güç topladı ve iç piyasada 7.39 liranın üzerini gördü.