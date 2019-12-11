BIST100 yüzde 0.12 ekside, dolar 5.80 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.12 ekside, dolar 5.80 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.12 ekside, dolar 5.80 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.02 artışla 108 bin 30 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 107 bin 465 puanı ve en yüksek 108 bin 184 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 886 puan düzeyine geriledi.

BIST100 yüzde 0.12 ekside, dolar 5.80 lirada, System.String[]
–  Güne yüzde 0.02 artışla 108  bin 30 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 107 bin 465 puanı ve en yüksek 108 bin 184 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 886 puan düzeyine geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 artarak 12.52 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 12.07 düzeyinde sabit kaldı.

Merkez Bankası'nın bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı öncesinde, dolar 5.80 lira üzerindeki konumunu koruyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.7958 lira ve en yüksek 5.8135 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4280 lira ve en yüksek 6.4467 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6124 lira ve en yüksek 7.6662 lirayı gördükten sonra 7.63– 7.64 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Merkez Bankası, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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