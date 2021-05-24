BIST100 yüzde 0.13 artışla başladı, dolar 8.39 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.13 artışla başladı, dolar 8.39 lirada

24.05.2021 10:15
BIST100 yüzde 0.13 artışla başladı, dolar 8.39 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.13 artışla 1,453.69 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.13 artışla 1,453.69 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 artıdaydı.

Küresel piyasalarda geçen hafta euro karşısında son üç ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, yeni haftaya hafif toparlanarak başladı. Euro/dolar paritesi son üç ayın en yüksek düzeyi olan 1.2245'ten gerileyerek 1.21728 düzeyine kadar indi. Dolar, iç piyasada ise haftanın ilk işlem gününe 8.40 liranın üzerinde başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 398/402 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3755 lira ve en yüksek 8.4355 lirayı gördükten sonra, 8.39 – 8.40 lira aralığında,euro en düşük 10.2161 lira ve en yüksek 10.2876 lirayı gördükten sonra, 10.24 – 10.25 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8597 lira ve en yüksek 11.9486 lirayı gördükten sonra 11.88 – 11.89 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21728 - 1.21957 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21944 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Haftaya sakin başlayış…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şöyle denildi: "Dünya borsaları haftaya sınırlı bir yükselişle başlıyor. Güçlü büyüme rakamlarına karşın ABD devlet tahvilleri yatay bir seyir izliyor. Döviz piyasasında önemli bir hareket yok. Kripto paralar sert satış sonrası toparlanmaya çalışıyor."Borsa İstanbul'da dünya borsalarına paralel sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Tahvil ihraçlarına gelen güçlü talep Türkiye iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Makro cephede önemli bir haber akışı olmayan günde endeks için destek olarak 1,440, direnç olarak 1,465 seviyesi öne çıkıyor."Cuma günü gelen kar satışına rağmen bankalarla ilgili pozitif görüşümüzü koruyoruz. Salgınının kontrol alınması ve ekonominin açılması bankaları endeks geneline göre daha pozitif etkileyecek. Borsadaki yükselişin devam etmesi için banka endeksinin 1,200 seviyesini geçmesi gerekiyor."TSKB'nin günlük bülteninde de, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma gününü karışık bir seyirle tamamladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) Mayıs ayı öncü sonuçları ülke bazlı farklı performanslarda da olsa küresel ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü teyit ederken, riskli varlıklarda ayrışan performanslar gözlendi. "ABD'de hisse senetleri piyasaları teknoloji şirketleri öncülüğünde zayıf bir seyir izlerken, Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Gelişmekte olan ekonomilerde sınırlı yükselişler gözlenirken, MSCI dünya endeksi Cuma gününü yatay tamamladı. "ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.63'te sabit kalırken, dolar hem gelişmiş diğer hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. Altın ve ham petrol fiyatlarıhaftayı yükselişle sonlandırdı."Yurtiçi finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. Mayıs ayı tüketici güven endeksindeki düşüşe karşın, TCMB verileri bayram öncesindeki kısa haftada yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisindeki toparlanmanın sürdüğünü teyit etti. Borsa İstanbul 100 ve 30 endekslerinde sınırlı yükselişler yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti."Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizleri hafif gerilese de TL cinsi uzun vadeli faizler hafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar kırılgan bir başlangıç yaptı. Bu sabah Asya'da veri akışı sakinken, günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler takip edilecek. "Yurtiçinde Hazine 4 yıl vadeli sabit kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihraçları yapacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Borsa İstanbul, Türkiye, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.13 artışla başladı, dolar 8.39 lirada - Son Dakika Ekonomi


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