Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü - Son Dakika

Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü

28.05.2021 10:13
Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

Analistler, TCMB'nin "yüzde 19"daki politika faizini, bu düzeyde tutması, piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etken olarak gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler de izlenecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Piyasa kapanışı ardından ise S&P'nin olası Türkiye not güncellemesi de izlenecek.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4921 lira ve en yüksek 8.5995 lirayı gördükten sonra, 8.58 – 8.59 lira aralığında,euro en düşük 10.3493 lira ve en yüksek 10.4730 lirayı gördükten sonra, 10.46 – 10.47 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0601 lira ve en yüksek 12.1968 lirayı gördükten sonra 12.17 – 12.18 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21774 - 1.21959 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı

Son Dakika Haberleri
11:01 İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
10:06 Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha
10:05 Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı         
11:01
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı         
10:38
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi         
10:30
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı         
09:11
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement