Dolar 8.5995 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü. Analistler, TCMB'nin "yüzde 19"daki politika faizini, bu düzeyde tutması, piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etken olarak gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası 'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler de izlenecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Piyasa kapanışı ardından ise S&P'nin olası Türkiye not güncellemesi de izlenecek.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4921 lira ve en yüksek 8.5995 lirayı gördükten sonra, 8.58 – 8.59 lira aralığında,euro en düşük 10.3493 lira ve en yüksek 10.4730 lirayı gördükten sonra, 10.46 – 10.47 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0601 lira ve en yüksek 12.1968 lirayı gördükten sonra 12.17 – 12.18 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21774 - 1.21959 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.



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