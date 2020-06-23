BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla risk iştahının frenlendiği küresel piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma geçerliliğini koruyor" sözleri yatıştırdı.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, "Küresel piyasalar korona virüsün yayılma hızının artması ve ekonomideki toparlanma çabaları arasında yön bulmakta zorlanırken yurtdışında varlık fiyatlarının haftaya ağırlıklı olarak durgun bir başlangıç yaptığını gördük. Küresel piyasalarda geri çekilmelerin yaşandığı dönemlerde bile önemli bir baskı hissetmeyen yurtiçinde ise iyimserlik ön planda kalmaya devam ediyor. Bu noktada kazanılan momentum ve hisse senetlerine olan ilginin artması yukarı yönlü eğilimi belirgin şekilde destekliyor. Dolayısıyla küresel çapta büyük ölçekli bir satış baskısı oluşmadıkça içeride pozitif havanın korunmaya devam edeceğini düşünüyoruz" denildi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.

Piyasalarda, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yakından izleniyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8383 lira ve en yüksek 6.8614 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.7804 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5148 lira ve en yüksek 8.5841 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1233 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1332 düzeyindeydi.

Euro bölgesi ekonomisindeki Covid-19 pandemisine bağlı büyük daralma, birçok işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte Haziran ayında da  hafiflemesini sürdürdü.

IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'taki 31.9 seviyesinden Haziran'da 47.5'e yükseldi. Ancak PMI göstergesi hala 50'nin altında olduğu için daralmanın devam ettiğini işaret etti. PMI Nisan ayında tarihin en düşük düzeyi olan 13.6'ya inmişti.

Hizmetler sektöründe daralma dördüncü ayına girdi ancak daralma hafifledi. Euro bölgesi hizmetler PMI Haziran ayında bir önceki ayki 30.5 seviyesinen 47.3'e çıktı. Euro bölgesi Haziran ayı imalat PMI 39.4'ten 46.9'a yükseldi. Ankete göre beklenti ise 44.5'ti.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi PMI, Haziran ayında bölgedeki gerilemede önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çıktı ve talep hala düşüyor; ancak, artık çöküşte değil" dedi.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]