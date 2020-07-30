BIST100 yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.14 artışla 1,137.17 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.23, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.13 artıdaydı.
Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü.FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararınının ardından düzenlediği toplantıda, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başladığına dikkat çekti ve bu gelişmeler karşısında Fed'in tahribatı sınırlamak ve büyümeyi canlandırmak için "ne kadar gerekirse elinden geleni yapacağı" sözü verdi."Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9617 lira ve en yüksek 7.0076 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1817 lira ve en yüksek 8.2611 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0186 lira ve en yüksek 9.1065 lirayı gördükten sonra 9.03 – 9.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17552 - 1.17947 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17565 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tutunamayanlar..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Fed toplantısı sonrası dünya borsalarında ABD öncülüğünde bir yükseliş görülüyor. FOMC açıklamasında 'repo ve swap penceresinin 2021 Mart sonuna kadar açık tutulacağı' dışında somut bir eylem yok. "Başkan Powell'in konuşmasında Fed'in gerektiği zaman ekonomiyi desteklemeye devam edeceği söylemi tekrarlanıyor. Uzmanlar Eylül toplantısında ABD ekonomisindeki toparlanmanın seyrinin netleşmesiyle Fed'in daha somut adımlar atmasını bekliyor. "Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız bir satış dalgası görülüyor. MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 2.6 gerileyerek Temmuz ayında gelişmekte olan ülkelere (Çin hariç endeks) göre kaybını yüzde 15'e taşıdı. "Türk lirasının değer kaybı, banka hisselerindeki yabancı çıkışı ve kredili yerleşik yatırımcıların satışları Borsa İstanbul'un dünyadan bu denli negatif ayrışmasını tetikledi."Merkez Bankası Enflasyon Raporu toplantısında 2020 enflasyon tahminini 1.5 yüzdepuan artırarak yüzde 8.9'a getirdi. Enflasyondaki artışı arz yönlü gerekçelere bağlayan Başkan Uysal'ın konuşmasından faiz artışının kısa vadede gündemde olmadığını ancak faiz dışı araçlarla (açık piyasa işlemleri, munzam karşılık vs) para politikasındaki normalleşmenin devam edeceğini anlıyoruz."Tahmin değişikliğini Merkez Bankası için büyük, piyasa için küçük bir adım olarak görüyoruz."ABD ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "Satış dalgası sonrası Mart ayında gördüğü dip seviyelere yakalaşan banka hisselerinde tepki alışı denenebilir. "Ancak oynaklığın çok yüksek olacağını belirtelim."