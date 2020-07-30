BIST100 yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.14 artışla 1,137.17 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.23, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.13 artıdaydı.

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü.