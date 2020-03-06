BİST100 yüzde 0.14 düşüşle açıldı, dolar 6.08 lirada

Perşembe gününü 111 bin 815 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 düşüşle 111 bin 653 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.75 düşüşle 150 bin 913 puandan açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.42 ve 10.93 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.0853 lira ve en yüksek 6.1287 lirayı gördükten sonra, 6.08- 6.09 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8339 lira ve en yüksek 6.8865 lirayı gördükten sonra, 6.83– 6.84 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8980 lira ve en yüksek 7.9396 lirayı gördükten sonra 7.89-7.90 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel piyasalarda riskten kaçış" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Covid-19'un ekonomik etkileri ile endişelerin artması ile küresel hisse senedi piyasaları dünkü işlemlerde önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi.

"ABD endekslerinde yüzde 3.0'ü geçen düşüşte, rezervasyonlarda görülen sert gerilemelerin etkisi ile öngörülerini aşağı revize eden turizm, havacılık ve diğer hizmet sektörü hisseleri başı çekti.

"Bu sabah itibarı ile yüzde 0.80 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri piyasalarda yaşanan riskten kaçışın en önemli göstergesi.

"Önümüzdeki dönemde Merkez Bankaları'nın faiz indirme adımlarının yanında, likidite verme ve varlık alımlarını da arttırdığını görebiliriz.

"Piyasalarda son günlerde tırmanan oynaklığın kısa vadede azalmasını beklemiyoruz. Dünkü işlemlerde lira varlıklar, İdlip'te ateşkes anlaşmasına varılacağı beklentisi ile gelişmekte olan ülke benzerlerine göre olumlu ayrıştı.

"Nitekim dün akşam saatlerinde Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmelerde ateşkesin sağlanması konusunda anlaşıldı.

"Bugün BIST'de yurtdışı piyasalardaki sert satışları takiben satıcılı bir açılış görebiliriz. Tahminlerin oldukça üzerinde temettü açıklayan Erdemir'de, 4Ç finansalları beklentilerin üzerinde gelen Ülker'de olumlu piyasa tepkisi görebiliriz.

"Bu sabah açıklanan THY 'nin 4Ç finansalları, maliyet düşüşlerinin etkisi (özellikle yakıt maliyetleri) ile beklentilerin oldukça üzerinde. Öte yandan, yurtdışı piyasalarda havayolu hisselerinde yaşanan sert satış dalgası ve 2020 ile ilgili belirsizlikler, 4Ç rakamlarındaki pozitif sürprizin olumlu etkisini azaltabilir."